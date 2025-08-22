Reflejo Jujuy – Exitosa jornada de capacitación en manejo eficiente del agua potable en Caimancito

Exitosa jornada de capacitación en manejo eficiente del agua potable en Caimancito

Ago 22, 2025 Locales 0

Agua Potable de Jujuy realizó una exitosa capacitación para enseñar el uso racional del agua, con la participación de Luciana Pizarro y Antonio Girón Flores, responsable de servicios dispersos.

Participaron representantes de las comunidades

La iniciativa forma parte del proyecto “Uma Kawsay”, que busca educar y concientizar a la comunidad sobre el uso eficiente del agua, llevándose a cabo en el día de ayer en el Salón Punto Digital de Caimancito, ubicado en la calle Catamarca S/N.

Las localidades de Caimancito, Yuto, El Talar y Vinalito fueron convocadas para este evento. Asistieron representantes de las comunidades, docentes, personal de salud y vecinos, mostrando un gran compromiso con la preservación del agua.

En virtud del objetivo, tiene como meta garantizar el derecho al agua y mejorar la calidad de vida en las comunidades de Jujuy. Con este tipo de capacitaciones, se busca generar espacios de aprendizaje y cooperación para construir un futuro más sostenible.

Con esta política del Gobierno de Jujuy, Agua Potable de Jujuy sigue garantizando el compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del agua para nuestra provincia.

