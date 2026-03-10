El Tren Solar continua con su promo «Orgullo Jujeño» un beneficio exclusivo para residentes en la provincia

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar el tren a la comunidad local, promoviendo que los jujeños puedan redescubrir la Quebrada de Humahuaca desde una perspectiva única: a bordo de un sistema de transporte sostenible, moderno y pensado para potenciar el turismo y el desarrollo regional. Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán acreditar domicilio en la provincia al momento de la compra o del embarque.

Tren Solar: Una experiencia que conecta identidad, paisaje y desarrollo

El Tren Solar de la Quebrada une las estaciones de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornilloos, Maimará y Tilcara, permitiendo a los pasajeros recorrer la Quebrada con paradas en cada destino, conocer sus pueblos, su gastronomía, su cultura y sus paisajes. Cada viaje propone una experiencia turística integral, que combina innovación tecnológica, energía limpia y una propuesta cultural que pone en valor el patrimonio natural y humano de la región.

Además de consolidarse como una nueva atracción turística para visitantes de todo el país y del mundo, el tren busca integrarse a la vida de los jujeños, generando oportunidades para el desarrollo local, el trabajo y la promoción de los pueblos de la Quebrada.

El tren, un orgullo de Jujuy

El programa Orgullo Jujeño forma parte de una política de cercanía con la comunidad y de promoción del turismo interno, permitiendo a los jujeños ser protagonistas de esta experiencia. De esta manera, el Tren Solar continúa consolidándose como un proyecto estratégico para el turismo con con proposito, invitando a los jujeños a redescubrir su territorio desde una nueva mirada.