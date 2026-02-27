Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Invitada por Juana, la diseñadora contó algunos detalles del look, inspirado en la personalidad y el estilo de la conductora: “Es una seda con mucha caída, bien espontánea, como vos, suelto, sensual a la vez. Utilicé varios recursos porque me gusta mucho esa mezcla que tenés de estilos y lo fusioné todo en esta pieza que te queda hermoso… Y acompaña tu tatuaje”, analizó.

Durante sus vacaciones, Juana aprovechó para combinar el descanso con dos de las actividades que más disfruta realizar: la gastronomía y el ejercicio físico. Como parte del relax, se mostró con su novio Yago Lange en la soledad de una playa junto al mar y una declaración romántica que sintetiza su relación: “Amor verdadero”.

La imagen refleja la cotidianeidad de Juana Viale y un estilo que comparte con su pareja y que a esta altura parece innegociable: la vida junto al mar, la conexión con el agua y la naturaleza, el disfrute por fuera de los lujos, la importancia de los pequeños gestos y la militancia por la conservación ambiental.

Como muestra cabal de esta conexión quedará para siempre el recordado viaje que hicieron por el Atlántico, en el que se embarcaron en una travesía con destino a Cabo Verde, África. El propósito principal de la expedición fue documentar la experiencia y sumar acciones para la conservación marina.