«Comer en Casa»: continúa la entrega de unidades alimentarias en Jujuy

En la jurisdicción de Cieneguillas se realizará de esta forma: en el pueblo se hará desde el miércoles 20 hasta el viernes 22, en la comisión municipal, de 8:00 a 14:00. El jueves 21, se realizará en Casira, en la cabina telefónica de 7:00 a 13:00: el mismo día en Puesto Grande y Yoscaba de 14:00 a 18:00, con la modalidad puerta a puerta.

Miércoles 20 al martes 26 de mayo

Jurisdicción de El Moreno de la siguiente manera: el miércoles 20 y el jueves 21 en El Moreno, San José, El Angosto, Cerro Bayo y Laguna Colorada de 7:30 a 12:30; el miércoles 20 en Pozo Colorado de 9:00 a 13:00; jueves 21 en El Carrizal, El Colorado y Saladillo de 9:00 a 13:00; finalmente el martes 26 en Lipán y Moreno Chico, de 9:00 a 13:00.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).