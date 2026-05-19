Reflejo Jujuy – «Comer en Casa»: continúa la entrega de unidades alimentarias en Jujuy

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«Comer en Casa»: continúa la entrega de unidades alimentarias en Jujuy

May 19, 2026 Locales 0

Los refuerzos alimentarios se realizarán en Cieneguillas y El Moreno.

Comer en Casa: continúa la entrega de unidades alimentarias en Jujuy

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde este miércoles se entregarán unidades alimentarias a familias titulares del Programa “Comer en Casa” de Cieneguillas y El Moreno.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios.

Cronograma de entrega de unidades alimentarias

Miércoles 20 al viernes 22 de mayo

En la jurisdicción de Cieneguillas se realizará de esta forma: en el pueblo se hará desde el miércoles 20 hasta el viernes 22, en la comisión municipal, de 8:00 a 14:00. El jueves 21, se realizará en Casira, en la cabina telefónica de 7:00 a 13:00: el mismo día en Puesto Grande y Yoscaba de 14:00 a 18:00, con la modalidad puerta a puerta.

Miércoles 20 al martes 26 de mayo

Jurisdicción de El Moreno de la siguiente manera: el miércoles 20 y el jueves 21 en El Moreno, San José, El Angosto, Cerro Bayo y Laguna Colorada de 7:30 a 12:30; el miércoles 20 en Pozo Colorado de 9:00 a 13:00; jueves 21 en El Carrizal, El Colorado y Saladillo de 9:00 a 13:00; finalmente el martes 26 en Lipán y Moreno Chico, de 9:00 a 13:00.

Comer en Casa: continúa la entrega de unidades alimentarias en Jujuy

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).

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