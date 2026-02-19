La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV y aclaró cómo está su salud

Feb 19, 2026 Reflejos Jujuy Entretenimiento 0
El entorno del artista pidió que se informe con responsabilidad
La familia del Indio Solari salió a desmentir esta mañana los rumores que apuntaron que el músico había sufrido un ACV. La versión, que comenzó a circular en las redes sociales y que fue reportada por varios medios de comunicación, generó preocupación entre sus seguidores y volvió a poner el foco en el estado de salud del artista.
Desde la cuenta oficial del músico en Instagram, sus allegados difundieron un comunicado para llevar tranquilidad y frenar las especulaciones. “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”, señalaron.
En el mismo texto, el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aclara cuál es la situación actual del cantante. “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación, lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, precisaron.
Los rumores surgieron después de que el conductor Ángel de Brito publicara un mensaje en su cuenta de X que encendió la alarma. “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años, y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos”, señaló.
En su posteo, el periodista de espectáculos deseaba además una pronta recuperación para el músico, a quien definió como “uno de los artistas más importantes del rock nacional”, y acompañó el texto con el hashtag #FuerzaIndio.
Luego de que se difundiera el comunicado oficial de la familia del cantante, el conductor de LAM lo replicó y pidió públicas disculpas por haber dado a conocer una información incorrecta. “‘La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años’, aclara Ariel Lijalad. Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotimia y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por su enfermedad ya conocida”, escribió el chimentero. “La información me llegó de dos personas de la clínica”, sumó luego.
Fue en 2015 cuando el Indio Solari decidió blanquear que venía lidiando con una complicada enfermedad. “No es cáncer ni sida”, decía en el programa Tenemos malas noticias, de Mario Pergolini, por Vorterix. En ese espacio, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comunicaba que se alejaba de los escenarios por tiempo indefinido.
“Hay días que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor… Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, confesaba.
El 12 de marzo del año siguiente, durante un recital en Tandil, reconocía frente a su público: “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida”.
En diálogo con Pergolini profundizó más tarde sobre el diagnóstico: “Creo que he confundido mucho los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia”. Con el paso de los años, el músico se refirió al tema en distintas ocasiones. En 2022, en el marco de la gira española de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la que participó de forma virtual, brindó una entrevista a la radio Rock FM y fue claro: “Se nota la progresión del mal de Parkinson”, admitió, y explicó que mitigaba los efectos distrayéndose con actividades como la pintura o la escritura, que le permitían “apartar de su cuerpo el dolor”.
Solari describió la enfermedad como una dolencia que “es muy jodida e invalidante”, aunque reconocía que contaba con tratamiento: “Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida, pero tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene hace como siete años”.
En relación a su día a día, detallaba: “Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor”.
Sobre el impacto anímico del Parkinson, aclaraba: “Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas. Es una enfermedad jodida, pero no me impide de momento en absoluto hacer lo que decidí hacer desde hace 50 años”.
Feb 19, 2026 0Un capitán retirado de la policía de Seattle, quien auditó el caso del líder de Nirvana en 2005, reveló que la evidencia física no cuadra con la conclusión oficial Un exjefe de la policía de...
Feb 19, 2026 0
Feb 19, 2026 0
Ene 09, 2026 0