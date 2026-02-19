La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV y aclaró cómo está su salud

El entorno del artista pidió que se informe con responsabilidad

La familia del Indio Solari salió a desmentir esta mañana los rumores que apuntaron que el músico había sufrido un ACV. La versión, que comenzó a circular en las redes sociales y que fue reportada por varios medios de comunicación, generó preocupación entre sus seguidores y volvió a poner el foco en el estado de salud del artista.

Desde la cuenta oficial del músico en Instagram, sus allegados difundieron un comunicado para llevar tranquilidad y frenar las especulaciones. “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”, señalaron.

En el mismo texto, el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aclara cuál es la situación actual del cantante. “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación, lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, precisaron.

Los rumores surgieron después de que el conductor Ángel de Brito publicara un mensaje en su cuenta de X que encendió la alarma. “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años, y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos”, señaló.

En su posteo, el periodista de espectáculos deseaba además una pronta recuperación para el músico, a quien definió como “uno de los artistas más importantes del rock nacional”, y acompañó el texto con el hashtag #FuerzaIndio. Luego de que se difundiera el comunicado oficial de la familia del cantante, el conductor de LAM lo replicó y pidió públicas disculpas por haber dado a conocer una información incorrecta. “‘La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años’, aclara Ariel Lijalad. Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotimia y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por su enfermedad ya conocida”, escribió el chimentero. “La información me llegó de dos personas de la clínica”, sumó luego.