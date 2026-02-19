Muerte de Kurt Cobain: un exjefe de la policía de EE.UU. sumó nueva información y provocó un giro en la principal hipótesis

Un capitán retirado de la policía de Seattle, quien auditó el caso del líder de Nirvana en 2005, reveló que la evidencia física no cuadra con la conclusión oficial

Un exjefe de la policía de Seattle reavivó el debate sobre la muerte de Kurt Cobain, el icónico líder de Nirvana, al afirmar que las pruebas forenses sugieren un homicidio y no el suicidio dictaminado oficialmente. Se trata de Neil Low, un capitán retirado del Departamento de Policía de Seattle (SPD) con 50 años de trayectoria, quien calificó la investigación inicial de 1994 como “desastrosa” y sostuvo que la escena del crimen fue “montada” para parecer un suicidio.

Low, quien no participó en la investigación original pero fue encargado por su superior de auditar el caso de Cobain en 2005, declaró al medio británico Daily Mail: “Simplemente, no me creo que Kurt se hiciera eso a sí mismo”. Aunque en un principio Low aceptó la hipótesis del suicidio, su revisión detallada de los archivos lo llevó a cambiar de opinión. “Leí el caso, y puedo decirles lo que dice la evidencia porque a eso me dedicaba, y dice que no fue un suicidio”, admitió.

El cuerpo de Cobain fue encontrado sin vida el 8 de abril de 1994 en un invernadero anexo a su casa de Seattle, con una herida de escopeta en la cabeza. Las autoridades dictaminaron su muerte por suicidio, una conclusión que el SPD mantiene hasta hoy. Sin embargo, Low señaló diversas anomalías: inconsistencias en la evidencia sanguínea, la violencia de la herida de escopeta y presuntas irregularidades en la escena que “no cuadran”.

Entre las objeciones del exoficial se encuentran las manos de Cobain, inusualmente limpias en las fotografías de la escena, algo inconsistente con una herida autoinfligida de escopeta de perdigones que, según Low, habría producido una “salpicadura significativa”. También cuestionó la falta de procedimientos forenses adecuados, como la recolección de ADN, el raspado de las uñas o la preservación adecuada de la escena, que describió como “turismo de la escena principal” debido a la gran cantidad de personal que entró y salió de la habitación, algo que puede haber contaminado la evidencia.