Se declaró de Interés Cultural el encuentro de escritoras y artistas “Diosas, Brujas y otras Yerbas Similares”

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy declaró de Interés Cultural el encuentro de escritoras y artistas concretado el pasado viernes en las instalaciones del Salón Dalí de la Sociedad Española, en el marco del Mes de la Mujer.

El proyecto fue impulsado por el presidente del Concejo Deliberante junto con la concejal Blanca Ontiveros, quien estuvo presente en la actividad e hizo entrega de la minuta correspondiente.

El encuentro fue organizado por la escritora Rosana Herrera y propuso abordar, explorar y analizar la representación simbólica de la mujer en la tradición oral, el arte y la cultura popular, reconociéndola como protagonista de relatos fundacionales y de las construcciones culturales que atraviesan nuestra sociedad.

La actividad planteó como eje central el arte en sus diversas expresiones: literatura, narración oral, poesía y performance artística, como herramienta de reflexión crítica que permita establecer vínculos, continuidades y contrastes entre los imaginarios tradicionales y la realidad contemporánea de las mujeres.

Al respecto, la concejal Blanca Ontiveros expresó: “Vine en representación del Concejo Deliberante a este encuentro que busca fortalecer todo el entramado cultural local. Este es un espacio que sirve para el arte, la reflexión y el diálogo, siempre dentro del perfil de la mujer, de lo cultural y de las tradiciones”.

Por su parte, Rosana Herrera resaltó: “En lo personal, siempre trabajo como eje principal la mitología, nuestros mitos y leyendas de San Salvador de Jujuy, de la provincia y del Noroeste, pero en este caso, como estamos en un mes muy particular, estamos conmemorando y celebrando el ser mujer. Me parecía importante hablar acerca del rol de la mujer en la mitología, no sólo de la provincia, sino de la región y del mundo”.

“Se fueron presentando distintas ponencias sobre las ancestralidades —añadió Rosana Herrera—, sobre Telésfora Castillo, como una persona que se convirtió en leyenda. Se habló de la Mulanima, siempre desde el rol de la mujer, y de mostrar qué tenemos en San Salvador de Jujuy y en nuestra provincia, porque vinieron participantes de Palpalá, Yala y otros lugares a compartir su conocimiento y su poesía. Tenemos escritoras, artistas y también músicas”, finalizó.

Es importante resaltar que este tipo de encuentros fortalece el entramado cultural local, generando espacios de intercambio artístico, producción simbólica y participación ciudadana, que enriquecen la vida cultural de la comunidad.