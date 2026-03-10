Plan de mejoras en clubes y polideportivos: finalizaron obras en barrio El Chingo

Obras para el deporte, obras para el tejido social

En el marco del Plan de Mejoras, vale recordar, finalizaron recientemente obras en más espacios deportivos, como el polideportivo del barrio 13 de Julio y el polideportivo del barrio 1° de Mayo en la ciudad de El Carmen.

Durante 2025 el programa permitió concretar obras en 50 clubes y espacios deportivos en distintos puntos de la provincia, consolidando una política pública orientada al fortalecimiento del deporte barrial, la recreación comunitaria y el fortalecimiento del tejido social a través de la mejora de la infraestructura deportiva.