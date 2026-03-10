Plan de mejoras en clubes y polideportivos: finalizaron obras en barrio El Chingo

Avanzan las obras de infraestructura previstas en el Plan de Mejoras en clubes y espacios deportivos barriales, ejecutado por la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), desde donde informaron sobre la conclusión de obras en el polideportivo del B° El Chingo de la capital jujeña.
Las obras en el polideportivo de El Chingo
Las obras en el polideportivo de barrio El Chingo incluyeron:
- la ejecución de contrapiso a nuevo en el playón deportivo,
- la construcción de estructuras metálicas de cierre,
- colocación de tableros de básquet y arcos metálicos para fútbol,
- la pintura integral del piso deportivo para la práctica de fútbol 5, básquet y vóley,
- la construcción de caminerías adyacentes al playón,
- la instalación de nueva iluminación, y
- la colocación de cercos metálicos en la cancha;
- también, como parte de la mejora integral del predio, se concretó la pintura del playón anexo.
La intervención de la DPA, con inversión propia, de 100% fondos provinciales, renovó y puso en valor el espacio deportivo del barrio capitalino, logrando recuperar a nuevo y muy mejorado un espacio de deporte y recreación para la comunidad.
Obras para el deporte, obras para el tejido social
En el marco del Plan de Mejoras, vale recordar, finalizaron recientemente obras en más espacios deportivos, como el polideportivo del barrio 13 de Julio y el polideportivo del barrio 1° de Mayo en la ciudad de El Carmen.
Durante 2025 el programa permitió concretar obras en 50 clubes y espacios deportivos en distintos puntos de la provincia, consolidando una política pública orientada al fortalecimiento del deporte barrial, la recreación comunitaria y el fortalecimiento del tejido social a través de la mejora de la infraestructura deportiva.