Publicarán el LUOM definitivo de Secundario y Superior el 13 de marzo

La Junta Provincial de Calificación Docente informó que el próximo 13 de marzo se publicará el Listado Único de Orden de Mérito (LUOM) definitivo correspondiente a los Niveles Secundario y Superior.
Se trata de una instancia clave, ya que a partir de la disponibilidad de estos listados los equipos directivos de los establecimientos podrán avanzar con el ofrecimiento y la cobertura de cargos y horas cátedra en las distintas instituciones educativas.
Desde la Junta explicaron que la elaboración del LUOM implica un proceso técnico que comprende la revisión y clasificación de los legajos docentes, con el objetivo de asegurar que cada profesional figure con el puntaje correspondiente según su trayectoria, antecedentes y la normativa vigente.
Asimismo, indicaron que los listados incluirán, por primera vez, a docentes de Materias Artísticas, de TIC y Sociología, lo que permitirá la cobertura de dichos trayectos formativos.