Reflejo Jujuy – Publicarán el LUOM definitivo de Secundario y Superior el 13 de marzo

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Publicarán el LUOM definitivo de Secundario y Superior el 13 de marzo

Mar 10, 2026 Locales, Politica 0

La medida permitirá que las escuelas de toda la provincia comiencen con el ofrecimiento de cargos y horas cátedra para completar las plantas docentes del presente ciclo lectivo.

La Junta Provincial de Calificación Docente informó que el próximo 13 de marzo se publicará el Listado Único de Orden de Mérito (LUOM) definitivo correspondiente a los Niveles Secundario y Superior.

Se trata de una instancia clave, ya que a partir de la disponibilidad de estos listados los equipos directivos de los establecimientos podrán avanzar con el ofrecimiento y la cobertura de cargos y horas cátedra en las distintas instituciones educativas.

Desde la Junta explicaron que la elaboración del LUOM implica un proceso técnico que comprende la revisión y clasificación de los legajos docentes, con el objetivo de asegurar que cada profesional figure con el puntaje correspondiente según su trayectoria, antecedentes y la normativa vigente.

Asimismo, indicaron que los listados incluirán, por primera vez, a docentes de Materias Artísticas, de TIC y Sociología, lo que permitirá la cobertura de dichos trayectos formativos.

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