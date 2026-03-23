Silvia Barrera brindó su disertación “Historia, Valor y Soberanía”

Silvia Barrera se desempeñó en el área de sanidad, atendía y asistía a los soldados heridos. Es una de las mujeres más condecorada de las Fuerzas Armadas Argentinas y recorre distintas provincias del país, brindando charlas para visibilizar el rol de las mujeres durante la Guerra de Malvinas.

La disertación fue organizada por la Fundación Generación Malvinas, junto al Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y se realizó en instalaciones del Cine Teatro Municipal Select,

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, destacó: “Fue una jornada muy emotiva con la presencia de la Veterana de Guerra, Silvia Barrera, quien nos contó todo lo acontecido en esos días en que ella estuvo en el buque Almirante Irízar, barco hospital frente al Puerto Argentino. Fue una jornada con mucha participación de la gente con preguntas, fue emocionante y más cerrando con la marcha de Malvinas”.

Gastón Millón añadió que “hay que seguir malvinizando, eso es algo que tiene que hacerse carne en cada argentino”, al tiempo que resaltó la participación de algunos chicos durante la disertación, “eso debemos buscar, que las nuevas generaciones conozcan qué sucedió, porque aquellos que lo vivieron en diferentes momentos con presencia en distintas etapas, ellos no, entonces, una cosa es leer y otra cosa es escuchar a quien realmente estuvo en esos momentos”.

Por su parte, Silvia Barrera afirmó: “Voy dando charlas por todo el país para contar la historia de las mujeres que fuimos a Malvinas. Nosotras somos 13 y de esas 13, seis éramos instrumentadoras que fuimos a Puerto Argentino a bordo del buque Almirante Irízar. Nos tocó trabajar curando a nuestros soldados durante diez días. Fue la primera vez que las Fuerzas Armadas pusieron en práctica todo lo que era la sanidad militar”.

Además, subrayó que uno de los objetivos principales de estas disertaciones es “reflexionar sobre el avance de la participación femenina en las Fuerzas Armadas, su presencia ha crecido bastante. En la historia de nuestro país, hubo muchas mujeres que participaron en distintas batallas por la Independencia y de las que no conocemos absolutamente nada”, explicó.

La Veterana de Guerra remarcó la importancia de mantener viva la memoria de la causa Malvinas, especialmente entre las nuevas generaciones, “queremos dejar esa semillita en los chicos. Por eso vamos mucho a los colegios, para que esa conciencia siga creciendo, porque no hay un nene en el país que no sepa que las Malvinas son argentinas”, concluyó.

Por último, Silvia Barrera resaltó: “Yo soy de Buenos Aires y a veces uno no valora el amor que hay en las provincias argentinas hacia Malvinas. La historia de Jujuy y su pueblo es el que más ha demostrado su amor a la patria, entonces para nosotros los veteranos de guerra, venir a hacer actividades en Jujuy es algo que nos mueva el corazón, con este pueblo jujeño tan valiente”.