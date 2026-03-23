Reconocimiento al programa “Comprimido”

El programa, conducido por Gustavo Miranda, trata en su mayoría temas de gestión política gubernamental, además de información general, turismo, cultura y deportes.

En ese marco, el autor de la iniciativa, el concejal Néstor Barrios, expresó: “Para nosotros es un orgullo hacer entrega de esta minuta de Interés Municipal y Cultural al programa Comprimidos en su vigésima edición. Es un programa que se enfoca en todo lo político gubernamental, un programa muy crítico que analiza la situación no sólo nacional, sino provincial y municipal”.

“La verdad que quienes lo conocemos a Gustavo -añadió Néstor Barrios-, lo hemos visto en aquellos años con Maxi (Quinteros) caminar las calles y de pasar de ser un programa radial, hoy a streaming. La verdad es que más nos enorgullece, que un programa jujeño haya crecido y hoy esté cumpliendo sus 20 años”.

Por último, el edil radical resaltó: “Creo que hay que reconocer el trabajo que realizan llevando la información como tiene que ser, sin desvirtuarse, para que todos los jujeños sepan lo que pasa en el país y la provincia”.

Por su parte, el periodista Gustavo Miranda, manifestó: “Este año se cumplen 20 años del programa que hoy se emite por streaming, 19 años fueron a través del formato de radio y este año cambiamos por el avance de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de cómo la gente ve, escucha, observa y se informa. Tenemos una larga historia y no quiero olvidarme del creador de este programa Maximiliano Quinteros, juntos comenzamos un sueño que en poco tiempo se transformó en realidad”.

Más adelante, Miranda se refirió al contenido del programa, “buscamos analizar los hechos, los discursos, entender la política y la gestión del gobierno de cualquier institución pública y privada. Es un espacio de dos horas, buscamos informar todo lo que aparece en nuestro ámbito”.

Por último, el conductor de Comprimido, detalló: “La idea es que el programa continúe y que en algún momento quede con nuevas personas, la idea es formar a personas que quieran seguir este proyecto que hoy trata la información política de Jujuy y el país. Al ser streaming tenemos la posibilidad de que más personas del país y del exterior se puedan interesar por lo que pasa en nuestra provincia”, finalizó.

Estuvieron presentes junto al concejal Néstor Barrios, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, más los concejales Ramiro Tejeda, Graciela Carrasco, Gustavo Martínez y Blanca Ontiveros.