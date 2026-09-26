Ca7riel & Paco Amoroso debutaron en BBC Radio 1 con una explosiva versión de Spice Girls

Ca7riel & Paco Amoroso dieron otro paso en su expansión internacional tras debutar en BBC Radio 1, una de las emisoras musicales más importantes del Reino Unido, y lo hicieron con una presentación en Live Lounge Late (Salón en vivo).

Vestidos iguales, con enteritos marrones y anteojos negros, y completamente extasiados con la música, los argentinos se adueñaron del estudio para presentar cuatro canciones, entre versiones de clásicos internacionales y temas propios de su último disco.

El dúo llegó por primera vez al histórico formato de la radio británica, reconocido por reunir a grandes figuras de la música internacional como Coldplay, Lady Gaga y Justin Bieber, entre muchos otros, y ahora fue el turno de los argentinos, que llevaron su particular mezcla de géneros y su estilo performático a una nueva audiencia.

El repertorio comenzó con un medley de “Wannabe”, de las Spice Girls, que ambos interpretaron con mucha energía y una impronta que combinó climas de metal con elementos femeninos propios de la canción original. El video, ya disponible en YouTube, acumula más de 200.000 reproducciones.

Ca7riel, además, se lució con un solo de guitarra, mientras que hacia el final de la interpretación sumaron una sección inspirada en el canto operístico de Focus.

Después interpretaron “No Me Sirve Más” y “Todo Ray!”, dos canciones de su propio repertorio que fueron acompañadas de bajo y batería.

El debut en BBC Radio 1 ocurre pocos días después de que el dúo recibiera siete nominaciones a los Latin Grammyy, sumándose a una temporada especialmente importante para ambos.

Las candidaturas son para Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Alternativa, Mejor Canción Pop y Mejor Interpretación de Música Alternativa.

Estos reconocimientos llegan después de una etapa de fuerte crecimiento internacional para los artistas argentinos, que ya cuentan con cinco Latin Grammy y un Grammy.

A eso se suma el impacto de FREE SPIRITS, su último álbum, presentado en un abarrotado Movistar Arena con una fiesta cargada de adrenalina, imágenes lisérgicas y sonidos delirantes, a la que asistieron 15.000 personas. Lanzado en marzo, el disco ya supera las 220 millones de reproducciones globales.

Actualmente, Ca7riel & Paco Amoroso se encuentran en plena gira FREE SPIRITS WORLD TOUR 2026, que comenzó en Buenos Aires y recorrerá distintos escenarios internacionales hasta su cierre, previsto para noviembre en Lima, Perú.

Los espectáculos hasta ahora dados están planteado como una especie de recorrido para “liberar” al público, con distintos bloques temáticos, intervenciones y una fuerte impronta performática.

A este presente internacional se suma su colaboración con Harry Styles, quien anunció que Ca7riel & Paco Amoroso serán uno de los números encargados de abrir sus shows de la gira Together, Together que el cantante británico ofrecerá el 9 y 10 de abril de 2027 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas.

En medio de ese recorrido, su paso por BBC Radio 1 representa otro de los hitos de un año en el que el dúo continúa llevando su música a nuevos públicos.