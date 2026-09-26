La transformación física a la que se sometió Wanda Nara para su debut en el cine: “10 kilos»

A días de conocerse la fecha de estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marca el debut de Wanda Nara en la pantalla grande, la actriz y conductora respondió a las preguntas de sus seguidores en redes sociales y dio detalles sobre su experiencia en el rodaje.

La mayor de las hermanas Nara está viviendo un momento prolífico en su carrera.

En la previa al comienzo de la quinta temporada de MasterChef Celebrity, ciclo que encabeza, y de que diera a conocer su contrato con Disney para grabar un documental sobre su vida, se sinceró acerca del mayor desafío físico al que se sometió para asumir el rol protagónico de la comedia romántica de Hernán Guerschuny

En ese sentido, a través de su cuenta oficial de Instagram (@wanda_nara), abrió una caja de preguntas en historias y respondió aquellas referidas a la filmación de ¿Querés ser mi hijo?.

Así admitió, en primer lugar, lo que más la movilizó a la hora de grabar la película y sorprendió con su respuesta: “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho. Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto”.

La actriz acompañó la respuesta con un video que grabó en Montevideo, Uruguay, donde se rodó la producción, vestida como su personaje, con un pañuelo atado en la cabeza y un tapado largo.

Luego, la mediática se refirió a las críticas y cuestionamientos que recibe a diario: “Es muy fuerte que todos los días hablen de vos y encima muchas veces gente que nunca viste en tu vida. Es increíble».

«Admiro mi poder de ignorar las cosas poco importantes como estas. No me detengo a perder el tiempo. Sigo en la mía. Si ellos ganan dinero así, mis respetos; yo la gano haciendo la mía”, concluyó.

Más tarde fue consultada sobre el motivo por el que aumentó 10 kilos y Nara sostuvo: “Tenés que ver la película”.

Luego, tras destacar en historias de Instagram el comentario de una seguidora que le dijo que “ya quería ir al cine”, Wanda publicó una foto junto a su coprotagonista e interés romántico en la ficción, Agustín Bernasconi.

“Cuando me vean no lo van a poder creer. Me da vergüenza que me vean en algunas escenas, sobre todo las que son con él”, escribió.

Cabe destacar que en julio de este año Nara tuvo que confrontar las críticas sobre su cuerpo lluego de que se viralizaran postales suyas en bikini, acompañada por su familia en una playa de Italia.

En aquel entonces, después de que un usuario en las redes la acusara de usar “miles de filtros” en las fotos que sube a Instagram, Nara respondió a través de su cuenta en X (ex-Twitter):

“Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, declaró.

Wanda Nara se refirió a su presente amoroso

Esta semana Wanda protagonizó un cruce con Karina Iavícoli al aire de LAM (América TV), luego de que la panelista la increpara respecto a la causa penal de Martín Migueles, a quien se conocía públicamente como su pareja.

Aquel móvil en la alfombra roja de MasterChef Celebrity (Telefe) se volvió viral porque terminó con la conductora insultando a Iavícoli cuando creía que el micrófono estaba apagado.

También, durante la entrevista y sobre la base de las declaraciones ambiguas de Nara, se puso en duda que todavía siguiera en pareja con Migueles.

Ahora, a través de las historias de Instagram, la conductora volvió a ser consultada sobre si “está sola” y se destacó que “tiene una luz muy especial”.

“Mi independencia me da felicidad”, concluyó Wanda.