Reflejo Jujuy – El Gobierno de Jujuy contribuye a las patronales en Casabindo

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

El Gobierno de Jujuy contribuye a las patronales en Casabindo

Ago 12, 2025 Locales 0

En el marco de los preparativos de las fiestas en honor a la Virgen de Asunción y el tradicional Toreo de la Vincha en Casabindo, el gobernador Carlos Sadir se reunió con miembros de la comunidad aborigen para dialogar sobre los últimos detalles de la importante celebración de la cultura jujeña.

El Gobierno de Jujuy contribuye a las patronales en Casabindo

Durante el encuentro, se abordaron los detalles del acontecimiento ancestral anual de Casabindo y que genera muchas expectativas para el pueblo y el sector turístico.

En tal sentido, Rodrigo Ariel Vázquez, presidente de la Comisión Pro Templo, destacó el aporte del gobierno.

En otro tramo de la reunión, se acordó una agenda para asistir a los ganaderos de la zona y paliar los efectos de la sequía.

“Estamos muy agradecidos con el gobernador Sadir, quien estuvo receptivo a nuestros pedidos”, puntualizó Vásquez.

Precisó que este año la celebración se dará en un día feriado, motivo por el cual se prevé una gran concurrencia. “El año pasado asistieron aproximadamente 20.000 personas de diferentes lugares que conocieron el tradicional toreo y la devoción por la Virgen de la Asunción”, enfatizó.

Finalmente, invitó a todos los jujeños a participar de la fiesta religiosa y cultural que comienza el jueves 14 de agosto con la Danza de los Samilantes.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

Entradas para Andrea Bocelli en Argentina: qué precio tienen y cómo comprar los tickets para el recital en el Teatro Colón

Entradas para Andrea Bocelli en Argentina: qué precio tienen y cómo...

Ago 12, 2025 0

Con más de 30 años de trayectoria, Andrea Bocelli, el aclamado tenor italiano, brindará una velada íntima dedicada a la música clásica el próximo 17 de noviembre en el Teatro Colón. Entradas...
Leer más
Cuánto cuesta el impresionante anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez

Cuánto cuesta el impresionante anillo de...

Ago 12, 2025 0

Sylvester Stallone abandona Rambo: quién es el galán de Netflix que lo reemplazará

Sylvester Stallone abandona Rambo: quién es el...

Ago 12, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol