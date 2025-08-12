El Gobierno de Jujuy contribuye a las patronales en Casabindo

“Estamos muy agradecidos con el gobernador Sadir, quien estuvo receptivo a nuestros pedidos”, puntualizó Vásquez.

Precisó que este año la celebración se dará en un día feriado, motivo por el cual se prevé una gran concurrencia. “El año pasado asistieron aproximadamente 20.000 personas de diferentes lugares que conocieron el tradicional toreo y la devoción por la Virgen de la Asunción”, enfatizó.

Finalmente, invitó a todos los jujeños a participar de la fiesta religiosa y cultural que comienza el jueves 14 de agosto con la Danza de los Samilantes.