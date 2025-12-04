Distinguieron al boxeador Santino Silvetti por su desempeño en los Juegos Evita

El joven deportista jujeño logró con esfuerzo, constancia y disciplina, alcanzar la Medalla de Plata en los Juegos Evita 2025, uno de los certámenes deportivos más importantes del país, donde compiten los mejores exponentes juveniles de cada provincia. Inició sus prácticas de boxeo con el Profesor Sergio Silvetti, de la Escuela de Boxeo «Juvenil de Reyes Boxing».

El logro obtenido representa el fruto del compromiso de los deportistas, del trabajo constante de sus entrenadores y del acompañamiento de las familias, que sostienen la práctica deportiva a diario.

Al respecto, el concejal Leandro Giubergia, impulsor de la iniciativa, destacó: «Entregamos esta minuta a Santino Silvetti en reconocimiento de lo que fue su participación en los Juegos Evita, habiendo ganado la medalla de plata; y destacar lo que significan los deportistas que brillan en nuestra Ciudad, sobre todo en un deporte en el cual es un ámbito amateur. Destacar la actuación de Santino y con todo lo que significa, con 16 años, tener una disciplina estricta para el deporte».

Además, el edil radical resaltó que los deportistas realizan todo su entrenamiento a pulmón, «ellos le ponen todas las pilas, la onda, para que todo esto llegue a buen puerto y, sobre todo, haciendo una gran contención social en el gimnasio que ellos tienen».

Mientras que el boxeador Santino Silvetti se mostró muy agradecido por la distinción y sostuvo, «estoy muy contento porque esto significa un gran apoyo del Concejo y una mano grande para mí y para mí viejo, sobre todo con el gimnasio».

Asimismo, detalló que en sus inicios él miraba a su profesor que es su tío, quien lo incentivó para poder desarrollarse como boxeador. Al día de hoy, Santino lleva 30 peleas disputadas, 25 ganadas, 2 empates y tan solo 3 peleas perdidas. También invitó a todos los interesados a acompañarlo en su próxima pelea que se desarrollará el 12 de diciembre en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes.

Finalmente, el entrenador Sergio Silvetti resaltó: «Me pone muy feliz su logro, porque siento que se ve y se reconoce el esfuerzo que Santino hace todos los días», finalizó.

Participaron de la entrega del dispositivo legal, los ediles Leandro Giubergia, Néstor Barrios, Blanca Ontiveros y María Galán.