Cultura en 7 días: la agenda completa de actividades en Jujuy

Con el Carnaval como protagonista, la primera semana de febrero está repleta de cultura, música y color en toda la provincia.
El Ministerio de Turismo y Cultura anunció la agenda provincial semanal del 5 al 11 de febrero. El cronograma de actividades:
JUEVES 5: Tradición y Compadres
El calendario carnavalero se enciende con el tradicional Jueves de Compadres.
Valles: Festejos en Palpalá (Av. Catalano) con La Sonora Imbatible y en Rodeito (Parador Ruta 9) con Los Criollos y La Kostumbre. En la Capital, Peña de los Amigos en el Club Gorriti.
Quebrada y Puna: Topamientos de compadres en Yala, Tilcara, Humahuaca y Uquía (con la actuación de Franco Barrionuevo). En Tumbaya, elección de la Coyita y Mini Coyita.
Cultura: Taller de arte gratuito para niños con Cecilia Espinoza en Casa Baca (S.S. de Jujuy), de 10 a 12 hs.
VIERNES 6: Festivales y Ablandes
Calilegua: Inicia la 3ª Edición del Festival Nacional del Mango con Alma Chaqueña y Santiagueños del Río.
Purmamarca:Purmamarca Folk en la Plaza 9 de Julio con Tomás Lipán y Wara Calpanchay (Gratuito).
San Salvador: «El Ablande de Tunay» en la Asociación Gaucha con Bandy2 y Coroico.
Monterrico: Desentierro del Carnaval y elección de Reyes en Plaza El Labrador.
Perico: Inicio de los «Corsos en Familia» sobre Av. Belgrano (20:00 hs).
SÁBADO 7: El Corazón del Carnaval
Capital: Gran debut de los Corsos Capitalinos 2026 en Av. General Savio (16 a 24 hs).
Región Yungas: Segunda noche del Festival del Mango en Calilegua con Los Manseros Santiagueños.
Puna Profunda:Festival del Queso, la Doma y el Folclore en Puesto del Márquez y Festival Bajo el Nevado del Chañi en El Moreno. En Cangrejillos, la XXXIII Edición del Festival de la Cajeada.
Quebrada: IV Edición del Carnavalito El Humahuaqueño en Humahuaca y Festival Nocturno de Doma y Folklore en Maimará.
DOMINGO 8: Identidad y Rock de la Puna
Abra Pampa:Huancar Rock 2026 en el Cerro Huancar, fusionando música y deportes (12 a 19 hs).
Yungas: Cierre del Festival del Mango con el Chaqueño Palavecino y apertura del Arete Guazu (Cultura Guaraní) en el Museo Ñande Reko.
Valles: Festival de Pialada en Los Alisos y Ablande de Carnaval con Encuentro de Copleros en Los Paños.
Capital y Perico: Continuación de los Corsos Capitalinos y Corsos en Familia.
LUNES 9 A MIÉRCOLES 11: Humahuaca y Susques
Lunes 9: Serenata a los Cerros en la Torre de Santa Bárbara (Humahuaca).
Martes 10: 160° Aniversario de la Cuadrilla de Cajas y Copleros del 1800 en Barrio La Banda (Humahuaca).
Miércoles 11:X Alborozo Electrónico en el Monumento a la Independencia. Simultáneamente, en El Huancar (Susques), se celebrará el 4° Festival del Renacimiento del Pueblo de Atacama con el Chaqueño Palavecino y Tunay.
Nota importante: Todas las actividades al aire libre están sujetas a modificaciones climáticas. Se recomienda a los turistas consultar el estado de rutas antes de viajar hacia la zona de Puna y Alta Montaña.