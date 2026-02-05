Cultura en 7 días: la agenda completa de actividades en Jujuy

Valles: Festejos en Palpalá (Av. Catalano) con La Sonora Imbatible y en Rodeito (Parador Ruta 9) con Los Criollos y La Kostumbre. En la Capital, Peña de los Amigos en el Club Gorriti .

Festejos en (Av. Catalano) con La Sonora Imbatible y en (Parador Ruta 9) con Los Criollos y La Kostumbre. En la Capital, Peña de los Amigos en el . Quebrada y Puna: Topamientos de compadres en Yala , Tilcara , Humahuaca y Uquía (con la actuación de Franco Barrionuevo). En Tumbaya , elección de la Coyita y Mini Coyita.

Topamientos de compadres en , , y (con la actuación de Franco Barrionuevo). En , elección de la Coyita y Mini Coyita. Cultura: Taller de arte gratuito para niños con Cecilia Espinoza en Casa Baca (S.S. de Jujuy), de 10 a 12 hs.

VIERNES 6: Festivales y Ablandes

Calilegua: Inicia la 3ª Edición del Festival Nacional del Mango con Alma Chaqueña y Santiagueños del Río.

Inicia la con Alma Chaqueña y Santiagueños del Río. Purmamarca: Purmamarca Folk en la Plaza 9 de Julio con Tomás Lipán y Wara Calpanchay (Gratuito).

en la Plaza 9 de Julio con Tomás Lipán y Wara Calpanchay (Gratuito). San Salvador: «El Ablande de Tunay» en la Asociación Gaucha con Bandy2 y Coroico.

«El Ablande de Tunay» en la con Bandy2 y Coroico. Monterrico: Desentierro del Carnaval y elección de Reyes en Plaza El Labrador.

Desentierro del Carnaval y elección de Reyes en Plaza El Labrador. Perico: Inicio de los «Corsos en Familia» sobre Av. Belgrano (20:00 hs).

SÁBADO 7: El Corazón del Carnaval

Capital: Gran debut de los Corsos Capitalinos 2026 en Av. General Savio (16 a 24 hs).

Gran debut de los en Av. General Savio (16 a 24 hs). Región Yungas: Segunda noche del Festival del Mango en Calilegua con Los Manseros Santiagueños.

Segunda noche del Festival del Mango en con Los Manseros Santiagueños. Puna Profunda: Festival del Queso, la Doma y el Folclore en Puesto del Márquez y Festival Bajo el Nevado del Chañi en El Moreno. En Cangrejillos , la XXXIII Edición del Festival de la Cajeada.

en Puesto del Márquez y en El Moreno. En , la XXXIII Edición del Festival de la Cajeada. Quebrada: IV Edición del Carnavalito El Humahuaqueño en Humahuaca y Festival Nocturno de Doma y Folklore en Maimará.

DOMINGO 8: Identidad y Rock de la Puna

Abra Pampa: Huancar Rock 2026 en el Cerro Huancar, fusionando música y deportes (12 a 19 hs).

en el Cerro Huancar, fusionando música y deportes (12 a 19 hs). Yungas: Cierre del Festival del Mango con el Chaqueño Palavecino y apertura del Arete Guazu (Cultura Guaraní) en el Museo Ñande Reko.

Cierre del Festival del Mango con el y apertura del (Cultura Guaraní) en el Museo Ñande Reko. Valles: Festival de Pialada en Los Alisos y Ablande de Carnaval con Encuentro de Copleros en Los Paños .

Festival de Pialada en y Ablande de Carnaval con Encuentro de Copleros en . Capital y Perico: Continuación de los Corsos Capitalinos y Corsos en Familia.

LUNES 9 A MIÉRCOLES 11: Humahuaca y Susques

Lunes 9: Serenata a los Cerros en la Torre de Santa Bárbara ( Humahuaca ).

Serenata a los Cerros en la Torre de Santa Bárbara ( ). Martes 10: 160° Aniversario de la Cuadrilla de Cajas y Copleros del 1800 en Barrio La Banda ( Humahuaca ).

160° Aniversario de la Cuadrilla de Cajas y Copleros del 1800 en Barrio La Banda ( ). Miércoles 11: X Alborozo Electrónico en el Monumento a la Independencia. Simultáneamente, en El Huancar (Susques), se celebrará el 4° Festival del Renacimiento del Pueblo de Atacama con el Chaqueño Palavecino y Tunay.

Nota importante: Todas las actividades al aire libre están sujetas a modificaciones climáticas. Se recomienda a los turistas consultar el estado de rutas antes de viajar hacia la zona de Puna y Alta Montaña.