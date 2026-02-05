Con grandes artistas, Rodeito lanzó su agenda para el Carnaval 2026

Para el próximo Jueves de Comadres, «tenemos una artista de primer nivel que es Ángela Leiva», anunció Orellana. «Es una festividad que tiene muy buena energía, porque van todas mujeres», remarcó. El 12 de febrero se presentarán también Néstor en Bloque, Sonido Master, Ternura y Ricky Maravilla.

Para las festividades del Carnaval Grande estarán presentes Antonio Ríos, Sangre Fiel, Norma de América, Malagata y el Changuito Yuteño, entre otros artistas.

«Lanzamos un combo carnavalero y con 35 mil pesos accedés al Jueves de Comadres, al desentierro del Carnaval y al Carnaval grande del 15 y el 16. Con 35 mil pesos entrás a cuatro eventos de primer nivel», anunció el comisionado de Rodeito sobre la propuesta municipal.

«Vengan a un pueblito tan chiquito porque tenemos un corazón grande, vengan y festejen el Carnaval como corresponde», convocó Orellana.