Con grandes artistas, Rodeito lanzó su agenda para el Carnaval 2026

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Con grandes artistas, Rodeito lanzó su agenda para el Carnaval 2026

Feb 05, 2026 Locales 0

Las celebraciones comenzarán este Jueves de Compadres y se extenderán hasta el Carnaval grande.

Imágenes de archivo Carnaval 2025 en Rodeito

La localidad de Rodeito lanzó el calendario para el Carnaval 2026 con una agenda cargada de shows de grandes artistas. En el Centro de Arte Joven Andino, Eduardo Orellana, el comisionado municipal, presentó las actividades.

«Estamos contentos de venir desde el campo a promocionar nuestro Carnaval, un Carnaval con mucha identidad», remarcó con énfasis en la variada cartelera para toda la temporada carnestolenda.

Las celebraciones comenzarán este Jueves de Compadres, con la presencia de Los Criollos. «El Jueves de Compadres se hizo muy famoso porque tenemos un parador con pileta, donde va la familia y hay un predio para bailar», indicó el comisionado.

Con grandes artistas, Rodeito lanzó su agenda para el Carnaval 2026

Para el próximo Jueves de Comadres, «tenemos una artista de primer nivel que es Ángela Leiva», anunció Orellana. «Es una festividad que tiene muy buena energía, porque van todas mujeres», remarcó. El 12 de febrero se presentarán también Néstor en Bloque, Sonido Master, Ternura y Ricky Maravilla.

Para las festividades del Carnaval Grande estarán presentes Antonio Ríos, Sangre Fiel, Norma de América, Malagata y el Changuito Yuteño, entre otros artistas.

«Lanzamos un combo carnavalero y con 35 mil pesos accedés al Jueves de Comadres, al desentierro del Carnaval y al Carnaval grande del 15 y el 16. Con 35 mil pesos entrás a cuatro eventos de primer nivel», anunció el comisionado de Rodeito sobre la propuesta municipal.

«Vengan a un pueblito tan chiquito porque tenemos un corazón grande, vengan y festejen el Carnaval como corresponde», convocó Orellana.

 

