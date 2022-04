Tulio Gómez volvió a darle palo a Juan Carlos Osorio: “Salía abierto de patas”

El máximo accionista del América de Cali continuó con las críticas a las estrategias utilizadas por el técnico risaraldense

Luego de múltiples inconformidades con las directivas y la hinchada, Juan Carlos Osorio dejó la dirección técnica del América de Cali la semana pasada. El entrenador risaraldense estuvo al mando en 49 partidos, sin embargo, no pudo alcanzar los resultados esperados en el conjunto ‘Escarlata’, dejando un rendimiento de apenas el 38 %.

Uno de los aspectos por los que se criticó a Osorio fue las constantes rotaciones, una estrategia que lo ha caracterizado en el transcurso de su carrera, pero que en el América le trajo varios dolores de cabeza. Acorde a los comentarios de la hinchada, este planteamiento lo llevó a dejar jugadores clave en el banco de suplentes por tratar de utilizar toda su nómina. Además, otro problema con el que ha tenido que lidiar ‘La Mecha’ son las lesiones, puesto que, en el transcurso del semestre, no ha podido contar con su plantel completo.

Tras su salida de la institución, Osorio dialogó con el medio ‘Deportes sin tapujo’ y expresó su tristeza por no haber podido tener un proyecto exitoso. No obstante, recalcó que está “tranquilo”, porque buscó trabajar de la mejor manera: “No tengo nada que quejarme, soy responsable de todo lo que pasó. Hoy puedo decir que estoy tranquilo por todos: mi familia, mi gente, el club, el proyecto deportivo y por mí mismo. La vida es así”.

Tulio Gómez volvió a despacharse contra Osorio:

En los últimos meses, la relación entre el máximo accionista del América y el entrenador colombiano tuvo varios roces. El pasado 19 de marzo, por ejemplo, concretada la derrota 1-0 ante Independiente Medellín, Tulio lanzó duras críticas contra Osorio a través de su cuenta de Twitter: “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, por que los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad!!”.

No obstante, el dirigente ‘Escarlata’ se pronunció nuevamente sobre la gestión del estratega ‘Cafetero’ luego de que el equipo venciera 3-2 a Millonarios por la fecha 14 de la Liga BetPlay. Según manifestó Tulio, entrevista con el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio, el tema de las lesiones es una realidad, y ello ha mermado las posibilidades de la institución.

“Tengo una nómina muy buena, lo que pasa es que hemos tenido los jugadores lesionados o en el banco. Usted vio cómo le ganamos a Millonarios, con solvencia, ganamos sin seis u ocho titulares, porque este semestre hemos mantenido entre seis y ocho jugadores en el departamento médico”, dijo en primera instancia.

Posteriormente, señaló que el triunfo se concretó porque el equipo acudió a una estrategia más defensiva, algo que, al parecer, no era el fuerte de Juan Carlos Osorio: “Nosotros con una línea de tres, casi todos los goles eran iguales, en un contragolpe cogen al portero solo y no lo fusilan, por eso yo le dije a Pompilio: ‘Por favor, una defensa de cuatro, no vaya a poner línea de tres que nos golean’. Uno cuando salta a la cancha ya entra con un punto, uno sale a buscar los dos puntos, pero es que Osorio salía abierto de patas”.

A pasar la página con Alexandre Guimarães:

Este miércoles, América de Cali oficializó el regreso de Alexandre Guimarães a través de sus redes sociales. El técnico brasileño es bien recordado en los ‘Diablos Rojos’, pues salió campéon del Torneo Finalización 2019.

“El profe ya firmó y se espera que este viernes dirija su primer entrenamiento en la sede Deportiva Cascajal”, comunicó el conjunto ‘Escarlata’ en la tarde de este 6 de abril.

La misión del entrenador será aprovechar al máximo las siguientes seis fechas de la Liga BetPlay para poder clasificar a los cuadrangulares semifinales. En la previa de la próxima jornada, América se ubica en la casilla 12 con 18 puntos, tres menos que el Atlético Bucaramanga, que se está quedando con el último cupo a las fases finales del campeonato.

Fuente:Infobae