Histórico: imponen la multa más alta por caza furtiva de vicuñas en Jujuy

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que se impuso la sanción económica contra dos infractores por la caza furtiva de 9 vicuñas, ocurrida en febrero de este año en la zona de Pasaje Piscuno, Cieneguillas, departamento Santa Catalina. La multa aplicada es la más alta prevista para este tipo de infracciones y equivale, para cada uno de los responsables, alrededor de 89 millones de pesos (39.600 litros de nafta Infinia YPF), conforme a lo establecido por la normativa vigente.