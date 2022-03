Eliminatorias Qatar 2022, en vivo: Uruguay y Ecuador van al Mundial y Chile depende de un milagro

La jornada mundial de clasificación para la Copa del Mundo decretó la eliminación de Italia y los accesos de los dos equipos sudamericanos, Japón y Arabia Saudita

La Celeste, que estaba afuera de Qatar 2022, consigue el pasaporte al Mundial tras el cambio de entrenador. Diego Alonso guía a su equipo a una victoria por 1-0 contra Perú que termina con polémica por una pelota que los incaicos reclaman. Los charrúas festejan. Estarán en una nueva Copa del Mundo.

Sergio Rochet, arquero uruguayo, se mete con pelota y todo en el arco al descolgar un centro. La tecnología de línea de gol no lo llama y no hay gol. Perú protesta.

Jordy Caicedo maquilla el resultado en Ciudad del Este: Ecuador ahora pierde por 3-1 y parece no quedarle tiempo para revertir la derrota. De todas maneras, consigue su boleto a Qatar 2022.

Richarlison, delantero de Everton (Inglaterra), termina de configurar la goleada de Brasil en el Maracaná. El resultado (4-0) condena a Chile a jugar por tener una remota chance de repechaje en la última fecha.

El seleccionado colombiano se reservó los goles para el final de las eliminatorias. Puede que sea demasiado tarde: Mateus Uribe pone a Colombia 3-0 ante Bolivia.

Philippe Coutinho, de Aston Villa (Inglaterra), anota de penal el 3-0 en el Maracaná, por lo que el equipo dirigido por Tite vence 3-0 a Chile.

Miguel Borja, delantero del equipo cafetero, convierte el segundo gol en Barranquilla. Así, Colombia vence por 2-0 a Bolivia y llega con chances de repechaje a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

El conjunto guaraní confirma una victoria sorpresiva: Miguel Almirón, de Newcastle (Inglaterra), convierte el 3-0 del equipo dirigido por los mellizos Barros Schelotto en Ciudad del Este. De todas formas, Ecuador consigue el pasaporte a Qatar 2022 gracias a los otros resultados de esta fecha.

Federico Valverde, futbolista de Real Madrid, inventa un remate inverosímil desde 40 metros. Pedro Gallese, arquero de Perú, no puede hacer nada y queda vencido. Pero la pelota se estrella en el travesaño desatando el asombro de los más de 50 mil uruguayos que pueblan las tribunas del Centenario. La Celeste le sigue ganando 1-0 a Perú.

Hernán Galíndez, arquero argentino que juega para Ecuador, se equivoca y Piero Hincapié, en contra, regala el segundo gol a la selección guaraní. Así, al término de la primera parte, el equipo dirigido por los mellizos Barros Schelotto vence por 2-0 a Ecuador, que tiene a Gustavo Alfaro como entrenador.

El insólito gol en contra de Ecuador

En la primera jugada clara, la Celeste convierte. La pelota va de un lateral al otro: primero, Jose María Giménez revienta el travesaño. Luego, Giorgian de Arrascaeta remata al gol. El equipo charrúa se irá a los vestuarios con una ventaja mínima, pero que por ahora lo deposita en Qatar 2022 sin escalas.

El gol de De Arrascaeta

En dos minutos se cae el planteo trasandino en el Maracaná. Antony asiste a Vinicius Jr. y el joven futbolista de Real Madrid (España) bate a Claudio Bravo con un remate cruzado. Brasil le gana 2-0 a Chile en el Maracaná.

El segundo gol de Brasil

Darío Herrera, árbitro argentino, cobra penal por una infracción de Mauricio Isla sobre Neymar. Es un acierto de Herrera, que más tarde el propio jugador de PSG. El 1-0 parcial para los brasileños deja afuera de Qatar 2022 a Chile.

El gol de Neymar de penal

Luis Díaz, el futbolista de mejor actualidad del seleccionado colombiano, anota el primer gol en siete partidos del conjunto dirigido por Reinaldo Rueda. Mediante un disparo cruzado, el jugador de Liverpool pone adelante a su equipo en el partido frente a Bolivia, que se juega en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

En el Maracaná, el local domina la posesión (67%) y tiene tres chances de gol que no pudieron convertir entre Antony, Neymar y Paquetá. Chile trata de contener desde el esquema con cinco defensores (5-3-2) y busca el gol de contraataque. Empatan 0 a 0.

Robert Morales, delantero paraguayo, anota el primer gol de la jornada. Convierte tras arrancar solo en la puerta del área y definir con un remate que evade la resistencia de Hernán Galíndez. El delantero de Cerro Porteño convierte su primer gol con la camiseta del equipo guaraní. Paraguay le gana 1-0 a Ecuador y posterga la clasificación del equipo dirigido por Gustavo Alfaro al Mundial de Qatar.

El gol de Morales para Paraguay

Los cuatro partidos no empiezan en simultáneo. Colombia-Bolivia lo hace 20.30 en punto. Le sigue Brasil-Chile y, un par de minutos más tarde, Paraguay-Ecuador. Siete minutos después de la hora señalada, Anderson Daronco da la orden y comienzan a jugar Uruguay y Perú ante 50 mil personas en el estadio Centenario, de Montevideo. Y en la primera jugada del partido, Gianluca Lapadula tiene el primer gol del partido: ingresa solo por detrás de Diego Godín, pero su remate es atrapado por Sergio Rochet.

Cuatro de los cinco partidos de la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas se juegan en simultáneo y pueden comenzar a definir a los otros dos clasificados rumbo a Qatar 2022 (allí están Brasil y la Argentina). En Barranquilla, Colombia recibe a Bolivia; en Ciudad del Este, Paraguay juega con Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro. En Montevideo, Uruguay se mide ante Perú, con Ricardo Gareca en el banco de suplentes. Y en el Maracaná, el seleccionado brasileño choca con Chile.

La eliminación del seleccionado italiano se sigue reflejando en los medios de ese país, conmocionado en lo futbolístico. “Desastre de Italia. Pesadilla azul: Mancini KO con Macedonia y fuera del Mundial”, tituló Tuttosport, que hace notar que Trajkovski, el autor del gol de la victoria que congeló al estadio de Palermo, jugó en ese club azzurro entre 2015 y 2019, antes de irse libre al Mallorca, de España. Este fue el primer partido que Trajkovski volvió a jugar en el Renzo Barbera en casi cuatro años.

A falta de 10 minutos para el final del tiempo suplementario, Robin Quaison hizo la diferencia para el seleccionado de Suecia, que derrotó por 1-0 a República Checa y avanzó al juego definitivo por la clasificación. El martes próximo, ya con Zlatan Ibrahimovic habilitado para jugar tras cumplir una fecha de suspensión, jugará con Polonia como visitante en un duelo a todo o nada por el boleto a Qatar.

El prestigioso diario Corriere della Sera titula “siamo fuori” (“estamos afuera”), una frase que se volvió famosa en la Argentina por una publicidad televisiva. “Golpeados en el minuto 93, de nuevo quedamos fuera del Mundial”, amplió el periódico. “Desastre de Italia. Burla de Macedonia en el minuto 92: ¡volvemos a quedar fuera del Mundial!”. Se trata del cuarto fracaso consecutivo del que hoy es el seleccionado campeón de Europa: tras ser campeón en Alemania 2006, fue eliminado en las primeras ruedas de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no participó en Rusia 2018 y no estará en Qatar 2022.

El seleccionado italiano, que se quedó afuera de Rusia 2018 y no perdía desde septiembre de ese año, cayó por 1-0 como local ante Macedonia del Norte y fue eliminado en un partido en el que tuvo 32 remates contra 4 de sus verdugos. Italia no estará en Qatar 2022 y se perderá un Mundial por segunda vez consecutiva. Su vencedor, Macedonia del Norte, jugará el martes próximo por uno de los últimos boletos al Mundial con Portugal, que selló su triunfo por 3-1 en el cuarto minuto de descuento, con un gol de Matheus Nunes.

En el segundo minuto de descuento, Macedonia del Norte sacude las eliminatorias y se pone en ventaja frente a Italia. En una gran acción individual al recibirla afuera del área, Aleksandar Trajkovski la acomodó, sacó el derechazo entre tres rivales y anotó un golazo en una de las pocas llegadas del visitante.

Confirmada la falta por el juez al ver la jugada en el monitor a un costado del campo, Turquía tuvo la posibilidad de igualar el partido con Portugal faltando cinco minutos para el final. No obstante, el penal rematado por Yilmaz se fue desviado, por encima del travesaño. Siguen ganando por 2-1 los portugueses, que sufren.

Yilmaz misses from the spot, what a let off for Portugal! 😱 pic.twitter.com/nnqyqUEoIP

— ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022