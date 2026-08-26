Sorpresiva renuncia del representante argentino ante los organismos internacionales que luchan contra el lavado

En forma sorpresiva, Agustín Flah, coordinador nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Armas de Destrucción Masiva, dejó su cargo, confirmaron a Clarín fuentes del Ministerio de Justicia.

Flah ejercía, en la práctica, como representante de Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el GAFILAT, dos organismos internacionales especializados en la lucha contra el lavado de dinero. En 2024, ambos grupos votaron a favor de que Argentina no regresara a la lista gris de países poco cooperantes en esta materia políticamente sensible.

Había sido designado hace apenas cuatro meses y, además, el GAFI lo había nombrado representante del Subgrupo de Revisión para las Américas del Grupo de Cooperación y Revisión Internacional, encargado de evaluar y proponer la inclusión o exclusión de países en las listas negras y grises de naciones no cooperantes.

Respecto a su renuncia, existen dos versiones. Según fuentes judiciales, Flah fue cesado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de quien dependía. En cambio, voceros del Ministerio aseguraron que “renunció porque necesita volver a la actividad privada. No le alcanzaba el sueldo y debía reabrir su estudio jurídico”.

Esta última versión sorprende, ya que fuentes consultadas destacan que Flah estaba satisfecho con su reciente designación internacional.

Su salida genera preocupación en un contexto en el que, durante la gestión del presidente Javier Milei, ya se registraron tres cambios en la titularidad de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de combatir el lavado de dinero, lo que afecta la continuidad de la política oficial en un tema especialmente delicado.

El actual jefe de la UIF, Matías Álvarez, reemplazó a Paul Starc, quien renunció en enero tras ocupar el cargo apenas un año. Starc había asumido luego de la salida de Ignacio Yacobucci, despedido por tensiones internas en el Gobierno. Tras su renuncia, Starc volvió a su fiscalía federal de San Martín.

Aunque desde la Casa Rosada intentaron minimizar la salida de Starc, se admitieron diferencias internas, en particular por la oposición que él manifestó a la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre por el Senado. Cabe recordar que pocos días antes, Starc había viajado a Estados Unidos para intercambiar información sobre el escándalo vinculado a la AFA.