¿Cuándo podrás ver «Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida» en Netflix? Día y hora exactos para España, México y Argentina

Rockstar Games ha optado por una estrategia inesperada para promocionar su videojuego más anticipado. En lugar de estrenar el tráiler habitual en YouTube, la compañía ha elegido a Netflix como plataforma exclusiva para la próxima presentación de GTA VI, marcando así la primera vez que la saga emplea un servicio de streaming como canal principal de revelación.

El material, titulado «Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida» (en inglés, «An Extended Look»), se estrenará el jueves 27 de agosto de 2026, exclusivamente para suscriptores de pago de Netflix. Tras un periodo de seis horas de exclusividad, el contenido estará disponible de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games y en la página web oficial de Grand Theft Auto VI.

Ni Rockstar ni Netflix han confirmado la duración exacta del especial, aunque se anticipa que no será un simple tráiler corto, sino un adelanto con un enfoque más cinematográfico. Este incluiría, por primera vez, escenas de jugabilidad real protagonizadas por los personajes Jason y Lucía en el estado ficticio de Leonida.

En España, el especial estará disponible en Netflix a partir de las 21:00 horas (CEST) del jueves 27 de agosto, tanto en la península como en Baleares. La versión gratuita podrá verse desde las 03:00 horas del viernes 28 de agosto en YouTube y en la web oficial. En Canarias, el estreno en Netflix será a las 20:00 horas y la versión gratuita, a las 02:00 horas del viernes.

En México, la transmisión en Netflix comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro), con la versión gratuita disponible seis horas después, a las 19:00 horas del mismo día.

Para Argentina, el lanzamiento en Netflix tendrá lugar a las 16:00 horas del jueves 27 de agosto, mientras que la versión sin costo será accesible desde las 22:00 horas de ese día en YouTube y en la web oficial.

Aunque Rockstar mantiene el más estricto secreto sobre el contenido exacto, los aficionados esperan un vistazo más profundo a Leonida y Vice City, así como detalles adicionales sobre el modo campaña, la relación entre los protagonistas Jason y Lucía, y posiblemente la aparición de otros personajes, de los cuales solo se han mostrado imágenes dispersas. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar, calificó el estreno como «un evento que no te puedes perder», sin ofrecer más detalles.

Este adelanto llega en la recta final de la espera por Grand Theft Auto VI, cuyo lanzamiento mundial está programado para el 19 de noviembre de 2026 y será exclusivo para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Será la primera entrega principal de la saga en trece años, tras el lanzamiento de GTA V en 2013, uno de los productos de entretenimiento más vendidos de la historia, con más de 205 millones de unidades vendidas.