Meta bloqueará Instagram y Facebook para adolescentes durante la noche y limitará su uso a dos horas diarias

Meta implementará nuevas restricciones para adolescentes en Facebook e Instagram, bloqueando el acceso durante la noche y limitando el uso diario a dos horas. Estas medidas forman parte de un acuerdo alcanzado con fiscales generales de Estados Unidos para poner fin a un litigio histórico sobre el impacto de las plataformas en niños y adolescentes.

El acuerdo establece que las notificaciones permanecerán desactivadas durante el horario escolar, los adolescentes recibirán avisos cada 15 minutos sobre el uso continuo y los padres contarán con nuevas herramientas para supervisar la actividad de sus hijos en las aplicaciones.

Meta anunció estas medidas en una carta abierta dirigida también a TikTok y YouTube, invitando a ambas compañías a adoptar protecciones similares. La empresa explicó que estas restricciones serán verdaderamente efectivas sólo si se aplican de manera uniforme en la industria.

Entre las novedades destacan el límite diario de dos horas para adolescentes y el bloqueo nocturno activado por defecto. Además, se eliminarán notificaciones durante el horario escolar y se enviarán recordatorios periódicos para fomentar pausas en el uso de las plataformas. Estos controles se suman a un paquete de supervisión parental reforzado, con herramientas más fáciles de usar.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez federal en California, responde a una demanda colectiva impulsada inicialmente por 29 estados, que acusaron a Meta de diseñar intencionalmente sus plataformas para aumentar el tiempo que los menores pasan conectados. Meta no admitió irregularidades, pero se comprometió a introducir las modificaciones acordadas, que incluyen también sistemas avanzados para la verificación de edad y controles de contenido acorde a la edad de los usuarios.

Mark Zuckerberg y su compañía enfatizaron que todas las plataformas deberían empoderar a los padres y apoyar a los adolescentes de forma similar, para evitar que los jóvenes migren de una aplicación a otra en busca de menos restricciones.

El anuncio se produjo tras el testimonio del director de Instagram, Adam Mosseri, ante el tribunal de California, quien reconoció la baja adopción voluntaria de funciones diseñadas para fomentar descansos durante el uso prolongado de la aplicación.

Estas nuevas normas de Meta se inscriben en un debate internacional creciente sobre la regulación del acceso de menores a las redes sociales. Países como España, Francia, Dinamarca y Australia han avanzado con prohibiciones o límites de edad para el uso de estas plataformas, mientras en Argentina el tema comienza a discutirse en el ámbito legislativo y social.

A diferencia de las prohibiciones totales por edad, el acuerdo de Meta busca restringir la duración y los horarios de uso para proteger a los adolescentes. Para resolver las demandas, Meta acordó pagar hasta 16,680 millones de dólares sin admitir responsabilidad.

Jay Jones, fiscal general de Virginia, calificó el acuerdo de 353 millones de dólares para ese estado como uno de los mayores en la historia de la protección al consumidor a nivel estatal. Afirmó que Meta engañó al público sobre funcionalidades adictivas que han afectado la salud mental de los jóvenes.

Por su parte, Meta defendió el acuerdo como una extensión de sus esfuerzos para garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en sus plataformas.