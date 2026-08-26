Quién es María Soledad Calle, la sindicalista de la UOM y referente de La Cámpora que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner

La sindicalista María Soledad Calle, también referente de La Cámpora, compró el departamento del primer piso en San José 1111, en el barrio de Constitución, justo debajo del lugar donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

La adquisición se concretó en agosto de 2025, dos meses después de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que la sentenció a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según publicó el diario La Nación.

María Soledad Calle es dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremio que fue intervenido por diversas irregularidades, y referente de La Cámpora en Campana. En sus redes sociales, abundan fotografías junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

El diario La Nación difundió documentos que acreditan la compra del departamento en Constitución por 189.000 dólares, fechada el 20 de agosto. Pocos días antes, el 8 de ese mes, Calle adquirió el 50% de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en 70.000 dólares.

La joven dirigente inició su carrera política en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y luego pasó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. En 2015 ingresó al Concejo Deliberante de Campana, donde presidió durante cuatro años el bloque de La Cámpora.

A lo largo de su trayectoria, Calle ha compartido su militancia peronista en redes sociales con fotografías junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Kirchner y con numerosas referencias a Néstor Kirchner. También ha manifestado su apoyo a figuras como Sergio Massa y el concejal Alejo Sarna.

En diciembre de 2022, junto con un socio, Adalberto Raúl Braconi, fundó la empresa USEM S.A., que posteriormente asumió la administración de parte de los fondos de la UOM, según reveló Clarín. El acuerdo, vigente desde 2023 hasta 2033, le otorga a USEM la administración del 80% de los aportes de los 200.000 afiliados del gremio, a cambio del 0,5% del total de los fondos de los trabajadores.

De acuerdo con la investigación de La Nación, Calle figuraba como empleada de la UOM y, a la vez, representaba al sindicato ante organismos internacionales, lo que motivó varios viajes al exterior. Sin embargo, en diálogo con el diario, la sindicalista negó ser empleada del gremio.

Por el contrato entre USEM y la UOM, Calle y Abel Furlán, titular del gremio, fueron denunciados por presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

Tras este acuerdo, Calle incrementó considerablemente su patrimonio, adquiriendo en agosto de 2025 un departamento en Constitución y el 50% de un vehículo BMW. El automóvil está registrado en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que su domicilio oficial figura en Campana. Previamente ya contaba con un Peugeot 3008 del año 2023.

El departamento comprado el 20 de agosto, ubicado en el primer piso de San José 1111, tiene una superficie de 252 metros cuadrados y permanecía en venta desde hacía tiempo. Según un documento del Registro de la Propiedad al que accedió La Nación, la operación se cerró por 189.000 dólares, es decir, alrededor de 750 dólares por metro cuadrado, un valor inferior al precio de mercado.

Consultada por La Nación, Calle negó la compra y descalificó la información como parte de una lucha sindical y de poder. “No compré nada. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, afirmó en una llamada telefónica.

Fuentes indicaron que el departamento sería utilizado para el descanso de las empleadas y custodios que trabajan en la casa de Cristina Kirchner. Además, no se descarta que la expresidenta haya utilizado ese inmueble, ya que la tobillera electrónica que le fue colocada no emite alerta cuando permanece dentro del edificio.