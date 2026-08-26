Otra baja en el Gobierno de un dirigente ligado a Santiago Caputo: renunció el jefe de la Aduana, José Velis

El jefe de la Aduana, José Velis, presentó su renuncia al cargo de director general el lunes por la tarde. Aunque la noticia comenzó a circular con fuerza durante la jornada del martes, Clarín pudo confirmarla esa misma noche mediante tres fuentes vinculadas al sector.

Velis es un histórico funcionario de la Aduana, con más de 45 años de trayectoria en el área. Se había jubilado en 2024, pero fue convocado por la administración libertaria para ocupar el máximo cargo jerárquico, en conjunto con Andrés Vázquez, entonces titular de la DGI, quien posteriormente asumió en ARCA.

Las primeras versiones sobre la salida de Velis indican que estaría vinculada a un nuevo capítulo de la interna de poder dentro del espacio libertario, en un contexto en el que Santiago Caputo viene perdiendo influencia en diversas decisiones gubernamentales. Velis responde políticamente a este asesor presidencial, actualmente desgastado internamente y que ha cedido espacios en la estructura del gobierno mileísta.

No se ha designado aún un reemplazante oficial, aunque se menciona a Andrés Kunisz, quien trabaja como subdirector de Control Aduanero. Fuentes cercanas señalan que Velis, de 67 años, tenía deseos de dejar el cargo desde hace tiempo, entre otras razones, porque su esposa reside en Paraguay. Su hijo, Agustín Velis, también forma parte del organismo, desempeñándose en el departamento operacional de ARCA.

La salida de Velis se venía barajando desde principios de año, particularmente a raíz del relevo en la cúpula de la Aduana de Ezeiza. Allí, tras la salida de Andrés Vázquez, asumió Gustavo Mariezcurrena, quien permaneció en el cargo apenas 13 días. Luego, en ese puesto fue nombrado Diego Liberatore, que hasta entonces era consejero técnico de fiscalización y operativa aduanera.

José Andrés Velis acumula más de tres décadas de trabajo en la Dirección General de Aduanas. Según Infobae, al asumir en 2024 se destacó por su perfil técnico y especializado, además de su papel en la implementación del sistema informático María, lo que lo posicionó como una figura clave para enfrentar los retos de modernización tecnológica y control del comercio exterior.

Su ingreso a la Aduana data de los años 90, en paralelo con otros dirigentes como Andrés Vázquez y el actual diputado nacional Guillermo Michel, uno de los referentes del massismo en el organismo. Velis fue responsable también de informatizar los tránsitos y trasbordos aduaneros, lo que permitió identificar las responsabilidades de los distintos actores involucrados, desde agentes de transporte hasta despachantes y personal propio.

La implementación de estos sistemas redujo significativamente los costos operativos y optimizó los tiempos de procesamiento, al tiempo que eliminó gran parte de las tareas manuales que se realizaban anteriormente.

La renuncia de Velis constituye un nuevo capítulo en la disputa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo dentro del Gobierno, en momentos en los que el asesor presidencial parece haber perdido terreno en la toma de decisiones. Si bien su ausencia generó incertidumbre durante el encuentro de gabinete, Caputo sí estuvo presente en la reunión de la mesa política del martes, de la que es miembro permanente.

Cercano al presidente Javier Milei, Caputo ha visto reducida su influencia frente al creciente protagonismo de la hermana del mandatario y de sus primos, Martín y «Lule» Menem.