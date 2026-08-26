¿Puede explotar la batería de un celular? Qué tan real es el riesgo y las señales de alerta que no hay que ignorar

Existe una preocupación latente sobre el riesgo de que los teléfonos celulares puedan incendiarse o explotar de manera inesperada. Videos en redes sociales y reportes de dispositivos que comienzan a emitir humo, se deforman o terminan envueltos en llamas generan la pregunta recurrente entre los usuarios: ¿puede explotar repentinamente la batería de un celular?

Aunque este riesgo existe, es poco frecuente en los dispositivos de Apple y aquellos con sistema operativo Android. Los fabricantes aseguran que, cuando ocurren estos incidentes, suelen estar vinculados a circunstancias específicas, como una batería dañada, temperaturas extremas, el uso de cargadores o accesorios de baja calidad, o reparaciones incorrectas.

Una señal de alerta importante, que a menudo pasa desapercibida, es la separación entre la pantalla o el cristal trasero y el marco del teléfono. Según Belén Sierra, service manager de Maximstore, licenciatario oficial de Apple en Argentina, esta manifestación puede indicar que la batería se ha hinchado y requiere una revisión inmediata. Ante esa situación, recomienda dejar de usar el dispositivo y acudir cuanto antes a un Centro de Servicio Autorizado.

“Una batería dañada puede deformarse y ejercer presión sobre otros componentes del teléfono. Por eso, intentar presionar nuevamente la pantalla contra el marco, pegarla o abrir el equipo para inspeccionarlo no es una solución”, enfatiza Sierra. Esta recomendación se aplica también a los dispositivos Android, donde la intervención ante una batería dañada debe realizarse exclusivamente en centros de servicio aprobados por el fabricante.

Las baterías actuales están diseñadas para funcionar de manera segura dentro de parámetros establecidos. El problema surge cuando el componente sufre daño o es sometido a condiciones para las que no fue diseñado. En el caso de iPhone, Apple señala que estos incidentes son muy poco frecuentes y suelen estar asociados a un uso inadecuado o daños previos en el dispositivo.

Entre los factores que incrementan el riesgo se encuentran el uso de cargadores o accesorios no originales o no homologados, de baja calidad, y la exposición a temperaturas extremas, como dejar el teléfono bajo el sol directo por períodos prolongados. Asimismo, una reparación no autorizada que afecte la batería puede ser determinante. Motorola, por su parte, advierte sobre el peligro que implica extraer o reemplazar la batería, desarmar el teléfono, doblarlo o exponerlo a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F), ya que puede causar daños y provocar quemaduras o lesiones.

En consecuencia, más allá del calentamiento ocasional, es fundamental evitar situaciones extremas y prestar atención inmediata ante cambios repentinos en el comportamiento del dispositivo.

Las reparaciones caseras, cada vez más comunes, pueden aumentar el riesgo debido a que la batería está integrada en un conjunto de componentes muy pequeños. Apple advierte que muchas baterías dañadas resultan de reparaciones no autorizadas o manipulaciones incorrectas. Un trabajo sin las herramientas o procedimientos adecuados puede dejar fragmentos de vidrio u otros elementos dentro del equipo, que al entrar en contacto con la batería de litio pueden dañarla y generar riesgos tanto para el dispositivo como para el usuario.

Por este motivo, cambiar una batería no es comparable a reemplazar una pila convencional. Ante cualquier indicio de daño, se recomienda acudir a un centro de servicio autorizado, donde técnicos capacitados realizan diagnósticos con herramientas y procedimientos específicos.

Las baterías originales están diseñadas para cumplir con estándares de calidad, rendimiento y seguridad que garantizan su correcto funcionamiento junto con el hardware y software del dispositivo. En cambio, las baterías genéricas pueden variar considerablemente en calidad y no siempre cumplen con esos estándares.

Desde Motorola se recomienda adquirir teléfonos a través de canales oficiales, asegurando así que el equipo, el cargador y el cable incluidos estén adaptados y certificados para el mercado correspondiente, además de contar con garantía oficial.

Es importante considerar también el desgaste natural: la batería acumula ciclos de carga y descarga, y su capacidad disminuye con el tiempo. Una menor autonomía tras un uso prolongado no implica necesariamente un riesgo de seguridad.

Al comprar un iPhone usado, el estado de la batería es un dato relevante. En los modelos recientes con iOS actualizado, es posible consultar en la configuración el historial de piezas y servicios para verificar si componentes como la batería, pantalla o cámara han sido reemplazados y si el sistema confirma que las piezas son originales. Sin embargo, esta información no siempre permite determinar si el equipo es reacondicionado, ya que existen distintos grados de reacondicionamiento no siempre reflejados de la misma forma.

En caso de duda, la opción más segura es solicitar una revisión técnica especializada.

En cuanto a innovación, marcas como Motorola, Xiaomi y Redmi están incorporando baterías de silicio-carbono en varios modelos, una tecnología que permite almacenar más energía en menor espacio, favoreciendo diseños más delgados y mayor autonomía. Estas baterías ofrecen mayor resistencia a los ciclos de carga y descarga para prolongar su vida útil.

Samsung y Apple aún no han adoptado esta tecnología, principalmente por el nivel de degradación que presentan estas celdas durante los primeros tres años de vida, que supera al de las baterías tradicionales de litio. Esta característica se relaciona con la estrategia de ambas marcas, que suelen renovar sus equipos en plazos más prolongados.