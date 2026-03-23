Quedaron conformadas las nuevas comisiones de trabajo del deliberante capitalino

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy procedió a la conformación de sus comisiones de trabajo para el presente periodo legislativo, donde se analizan y trabajan proyectos sobre distintas temáticas presentadas por los diferentes bloques políticos; siempre con la premisa de buscar mejorar la vida de los vecinos de nuestra ciudad.
Dichas comisiones quedaron conformadas de la siguiente manera:
Concejo en Comisión
Presidente: Millón Gastón
Integrada por todos los Bloques
Comisión de Obras Públicas
Presidente: Giménez Liliana
Reunión: Lunes a 8:30 hs.
Comisión Asuntos Vecinales, Asistencia Social y Der. del Usuario y Consumidor
Presidente: Paredes Anahí
Reunión: Lunes 9:00 hs.
Comisión Mujer, Género y Diversidad
Presidente: Carabajal Brenda
Reunión: Miércoles 9:00 hs.
Comisión Juicio Político, Juris, Reclamos, Peticiones y Poderes
Presidente: Carrasco Graciela
Reunión: Miércoles 8:30 hs.
Comisión Ambiente
Presidente: Tejeda Ramiro
Reunión: Martes 10:30hs.
Comisión de Tránsito y Transporte
Presidente: Díaz Roberto
Reunión: Martes 9:00 hs.
Comisión Desarrollo Económico y Local
Presidente: Martínez Gustavo
Reunión: Martes 8:30 hs.
Comisión Finanzas y Economía
Presidente: Blanca Ontiveros
Reunión: Lunes 10:00 hs.
Comisión Seguimiento Asentamientos Irreg. y Tierras Fiscales
Presidente: Barrios Néstor
Reunión: Miércoles 10:00 hs.
Comisión Cultura, Educación y Turismo
Presidente: Millón Gastón
Reunión: Lunes 11:00 hs.
Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación