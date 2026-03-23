Reflejo Jujuy – Quedaron conformadas las nuevas comisiones de trabajo del deliberante capitalino

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Quedaron conformadas las nuevas comisiones de trabajo del deliberante capitalino

Mar 23, 2026 Locales 0

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy procedió a la conformación de sus comisiones de trabajo para el presente periodo legislativo, donde se analizan y trabajan proyectos sobre distintas temáticas presentadas por los diferentes bloques políticos; siempre con la premisa de buscar mejorar la vida de los vecinos de nuestra ciudad.

Dichas comisiones quedaron conformadas de la siguiente manera:

Concejo en Comisión

Presidente: Millón Gastón

Integrada por todos los Bloques

Comisión de Obras Públicas

Presidente: Giménez Liliana

Reunión: Lunes a 8:30 hs.

Comisión Asuntos Vecinales, Asistencia Social y Der. del Usuario y Consumidor

Presidente: Paredes Anahí

Reunión: Lunes 9:00 hs.

Comisión Mujer, Género y Diversidad

Presidente: Carabajal Brenda

Reunión: Miércoles 9:00 hs.

Comisión Juicio Político, Juris, Reclamos, Peticiones y Poderes

Presidente: Carrasco Graciela

Reunión: Miércoles 8:30 hs.

Comisión Ambiente

Presidente: Tejeda Ramiro

Reunión: Martes 10:30hs.

Comisión de Tránsito y Transporte

Presidente: Díaz Roberto

Reunión: Martes 9:00 hs.

Comisión Desarrollo Económico y Local

Presidente: Martínez Gustavo

Reunión: Martes 8:30 hs.

Comisión Finanzas y Economía

Presidente: Blanca Ontiveros

Reunión: Lunes 10:00 hs.

Comisión Seguimiento Asentamientos Irreg. y Tierras Fiscales

Presidente: Barrios Néstor

Reunión: Miércoles 10:00 hs.

Comisión Cultura, Educación y Turismo

Presidente: Millón Gastón

Reunión: Lunes 11:00 hs.

Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación

Presidente: Díaz Roberto

Reunión: Martes 10:00 hs

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