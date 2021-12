Así, recordó que el predio en donde se realiza el evento – el Club Santa Rosa – es un lugar chico en donde cada encuentro se reúnen 800 copleros y entre 2 mil y 3 mil visitantes. En ese contexto, es muy difícil hacer cumplir protocolos de bioseguridad.

«No vamos a discriminar para ver quiénes pasan y quiénes no. Para nosotros es un evento sumamente valioso que no tiene intereses comerciales ni político-partidarios, así que no podemos correr el riesgo como organizadores ni hacer correr el riesgo a gente del pueblo«, comentó Vilte.

En ese sentido, el comunicado recuerda que uno de los fines principales del encuentro de copleros de Purmamarca es «revalorizar el protagonismo de los/las/les cantores». Es por ese motivo, indican, que decidieron suspender el evento para continuar con los cuidados preventivos en pandemia y proteger el «patrimonio cultural humano y viviente», para de esa forma seguir preservando «la copla como una de las manifestaciones culturales más populares y genuinas».

Finalmente, el texto indica que «con dolor y tristeza» los organizadores esperan retomar el encuentro de copleros el año que viene.