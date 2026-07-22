Sadir fortaleció los servicios de Nuevo Pirquitas con inauguraciones, obras y equipamiento

Además, se refirió a la obra de mejoramiento del sistema de agua potable para Nuevo Pirquitas y anunció que el Gobierno de la Provincia ya trabaja junto a las comunidades en proyectos para optimizar este servicio en Liviara y Coyaguayma.

Sadir también hizo entrega de un móvil policial que permanecerá en la localidad para fortalecer las tareas de prevención y seguridad.

Al referirse a estas acciones, sostuvo que «son obras que venimos trabajando en conjunto, dialogando y con el compromiso del Gobierno de seguir apoyando el desarrollo de las comunidades».

El gobernador remarcó que estas inversiones forman parte de una estrategia de trabajo articulado entre el Estado provincial, la Comisión Municipal, las comunidades y la empresa SSR Mining Puna, que permite avanzar en proyectos prioritarios para la región.

Una Puna en crecimiento

Asimismo, señaló que el crecimiento de la Puna se refleja en el impulso de diferentes actividades. «Cada vez que uno viene a la Puna se ve ese crecimiento, donde no solo está la minería, sino también el turismo, la educación, la capacitación y las actividades productivas tradicionales, como la agricultura, los camélidos y la producción de lana», afirmó.

Durante la visita también mantuvo una reunión con autoridades locales y representantes de las 17 comunidades del área de influencia, con quienes dialogó sobre las necesidades de la región y las acciones previstas para continuar mejorando la calidad de vida de sus habitantes.