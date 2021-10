Los aspectos técnicos fueron otro gran desafío que abordó la Secretaría de Energía del MISPTyV: en la primera intervención de generación distribuida en edificios de oficinas públicas, y luego de varias pruebas, hoy el edificio de Infraestructura tiene en funcionamiento sus paneles solares de 50 Wp cada uno, logrando una potencia total instalada 14.300 watts en momentos de pico de insolación.

La función de los paneles solares es la transformación de energía solar en energía eléctrica a través de un proceso fotovoltaico, captando la irradiación solar. Esa energía pasa a través de un inversor, que trabaja en la conversión de energía continua en energía alterna, permitiendo así su distribución y transporte a la red en la forma en la que la reciben los hogares, 220 voltios o 50 hertz. Esa energía, una vez transformada, se inyecta por medio de la red al tablero principal de control del edificio, y de ahí se produce el consumo, de acuerdo a las necesidades del funcionamiento del Ministerio. Es posible, también, que el MISPTyV tome el 100% de lo que produce el Generador Fotovoltaico y, en ocasiones de no consumir el total, a la energía limpia que no es utilizada se la re inyecta a la red; también, en momentos de poca insolación, el MISPTyV puede consumir la energía tradicional de manera complementaria, lo que significa que el sistema tiene la posibilidad de tomar energía de ambas fuentes de generación.

Estos sistemas no cuentan con autonomía, y para funcionar deben estar conectados a la red de distribución bajo el control de la empresa proveedora. “La seguridad energética es uno de los objetivos que venimos llevando adelante, estos paneles son tecnología of gried, esto significa que sólo funcionan conectados a la red, ya que no hay almacenamiento en baterías; es importante garantizar la seguridad por eso todo el generador y el edificio está conectado a un nuevo tablero bi-direccional, que nos permite tener un control del consumo de la red y lo que el sistema fotovoltaico vuelca a la red”, detalló Mario Pizarro, secretario de Energía.

Hoy, de acuerdo a las mediciones internas de los equipos técnicos de la Secretaría de Energía, el Generador Fotovoltaico produce aproximadamente 44 kw hora al día en días de insolación plena, y en ese sentido cobra importancia considerar que el consumo promedio del edificio del Ministerio de Infraestructura es de 20 kw hora al día.