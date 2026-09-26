Misterioso incendio de un ferry frente a la paradisíaca isla de Mykonos: evacuaron a las 29 personas que iban a bordo e investigan las causas

Un dramático incendio se desató a bordo del ferry Blue Carrier 2 mientras navegaba por el mar Egeo, frente a la paradisíaca isla griega de Mykonos, y obligó a evacuar a las 29 personas que se encontraban en la embarcación.

El fuego comenzó a las 8:57 hora local, cuando el buque se encontraba en alta mar. Según informó la empresa operadora Attica Group, la tripulación activó de inmediato los procedimientos de seguridad establecidos e intentó controlar las llamas con los medios disponibles a bordo. Al mismo tiempo, las autoridades competentes fueron notificadas del incidente.

La compañía señaló que la evacuación se realizó de manera organizada utilizando los propios medios del barco. La Guardia Costera Helénica indicó que al menos cinco de sus embarcaciones y dos lanchas rápidas de bomberos participaron del operativo para combatir el incendio.

Imágenes del incidente mostraron una espesa columna de humo negro que se elevaba desde el ferry mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Attica Group informó además que fueron contratadas empresas especializadas para llevar adelante las acciones necesarias vinculadas con la protección ambiental y la gestión de la situación del buque, en coordinación con las autoridades.

El Blue Carrier 2 opera bajo la compañía Blue Star Ferries, subsidiaria de Attica Group. El buque fue construido en 1997, tiene una longitud de 162,5 metros y un tonelaje bruto de 23.986 toneladas.

Al momento del incendio transportaba 166 camiones y 29 autos, además de las 29 personas que fueron evacuadas. Por el momento, no se informaron heridos ni las causas que provocaron el fuego.