Indagarán al hombre al que Sofía Gonet denunció por acoso y que amenazó a Homero Pettinato

Días después de la tensa situación que vivió Homero Pettinato en su programa de streaming, la justicia porteña citó a indagatoria a Hernán Di Carlo, el hombre que lo amenazó en vivo. Di Carlo también fue denunciado por acoso por Sofía Gonet, expareja de Pettinato. Un juzgado de Junín, en la provincia de Buenos Aires, notificó sobre la citación para este viernes en una fiscalía de la Ciudad. Según trascendió, Di Carlo recibe una pensión por discapacidad y posee antecedentes penales.

Claudio Hernán Di Carlo, conocido como Hernán Bloquero, tiene un historial público de acoso y amenazas. Así lo confirmó Pettinato en su programa de streaming Olga, a principios de semana, cuando denunció que Di Carlo lo amenazó desde un ventanal de los estudios del canal. Además, Pettinato afirmó que el hombre estaría obsesionado con Sofía Gonet desde hace tiempo.

La influencer declaró el martes: «Es algo con lo que vengo lidiando hace tiempo. Es una persona que, desde antes de que me haga muy conocida, subía cosas de mí todo el tiempo, se hacía tatuajes con mi cara, con mis ojos, con mi nombre. Me hacía rituales con velas, con sales, con mis fotos, todas cosas así; o sea, obsesión».

En las últimas horas, el fiscal Federico Taramelli, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, citó a Di Carlo a indagatoria por el delito de amenazas simples. Por su parte, un juzgado de Junín notificó al fiscal sobre la situación del acusado y dispuso una evaluación psicofísica de carácter urgente, con posible internación u otra medida terapéutica si fuera necesaria.

Fuentes del caso informaron que Di Carlo tiene una pensión por discapacidad y un curador oficial designado por la Justicia de Junín, en el marco de una causa que se tramitó en el fuero Civil y Comercial local. Aunque no se brindaron detalles, indicaron que la tutela legal sobre Di Carlo habría surgido debido a antecedentes penales por desobediencia tras un enfrentamiento con efectivos policiales en la vía pública.

Di Carlo fue citado para este viernes al mediodía a la indagatoria por amenazas simples, un delito excarcelable. Por su parte, Pettinato cuenta con un botón antipánico y consigna móvil en los estudios de Olga, además de otra fija en su domicilio.

En paralelo, Sofía Gonet presentó una denuncia por hostigamiento en contexto de violencia de género en la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal porteño. Ella también dispone de botón antipánico y custodia policial en su casa.

En las últimas horas, Di Carlo se pronunció públicamente a través del medio Primicias Ya: “¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en mi piel? Solamente le voy a pedir disculpas a La Reini Gonet. También me aconsejaron que le pidiera disculpas a Homero”.

Agregó: “Voy a ver si la semana que viene voy a la comisaría a aclarar todo esto porque hasta que no se termine, yo no voy a poder estar tranquilo”. Consultado sobre qué le diría a Gonet, sostuvo: “No, no le quiero decir nada; y no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, de decir que yo la acosaba… no quiero saber absolutamente más nada”.