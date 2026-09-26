Reflejo Jujuy – Un adolescente de 13 años fue atropellado mientras cruzaba corriendo una autopista: investigan si había cometido un robo

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Un adolescente de 13 años fue atropellado mientras cruzaba corriendo una autopista: investigan si había cometido un robo

Sep 26, 2026 Policiales 0

Un adolescente de 13 años permanece internado en terapia intensiva tras ser atropellado este miércoles por la noche en Mendoza. Según un video difundido luego del incidente, el menor cruzó corriendo una autopista mientras era perseguido por un grupo de repartidores. El Ministerio Público Fiscal de la provincia investiga si el joven había intentado robarles y adelantó que no imputará al conductor del vehículo involucrado.

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El episodio se originó cerca de una plazoleta, frente al Mendoza Plaza Shopping. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a varias personas con cascos y las características mochilas rojas de una reconocida aplicación de delivery forcejeando con el adolescente, e incluso uno de ellos intenta golpearlo.

Durante el forcejeo, los repartidores inmovilizan al joven contra el suelo y le propinan algunas patadas, aunque él logra zafarse y huye corriendo hacia el Acceso Este. Perseguido, cruza por una mano de la autopista y el pequeño boulevard que divide la calzada en sentido contrario, pero al intentar completar el cruce es atropellado por un automóvil.

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado en el que informó que se están tomando todas las medidas necesarias para determinar si existió un robo por parte del menor antes del incidente. La causa tramita en la Unidad Fiscal Penal de Menores, a cargo del fiscal Gustavo Farmache, y aunque el joven fue identificado, no se darán a conocer sus datos por ser menor de edad.

Por su parte, la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Tránsito, abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. En este marco, se identificó al conductor del vehículo, pero desde el Ministerio Público Fiscal adelantaron que no será imputado ni se revelarán sus datos, ya que las pruebas indican que el menor incurrió en una autopuesta en peligro al cruzar por un lugar no autorizado para peatones y exclusivamente habilitado para vehículos.

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