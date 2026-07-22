La Policía de Jujuy inicia las actividades para conmemorar 181 años al servicio de la comunidad

El jefe de la Policía también adelantó que se realizará un campeonato de tiro el sábado 25 de julio en Palpalá a las 9 horas; y el domingo 26, a horas 8 en instalaciones del RIM20, tendrá lugar el inicio de la tradicional maratón policial, abierta a profesionales y amateurs.

Conciertos, misa y acto central

Carrillo, además, indicó que el martes 28 de julio habrá un concierto de la banda policial Tacita de Plata en el Teatro Mitre con dos presentaciones: la primera a las 19.30 y la segunda a las 21.30 aproximadamente. Por otra parte, se celebrará una misa en honor a los caídos en el deber el 30 de julio a las 8:30 horas en la Basílica San Francisco.

Asimismo, señaló que el acto central por un nuevo aniversario de la institución se llevará a cabo el 1 de agosto en la Ciudad Cultural, a las 9 de la mañana.

Por último, el jefe de la Policía puso de relieve que la fuerza de seguridad sostiene el objetivo, a través de actividades de esta naturaleza, de fortalecer sus vínculos con la sociedad y mostrar su compromiso con la comunidad.