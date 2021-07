La clave del conflicto en el transporte es el trato discriminativo de la nación

El diputado nacional por la UCR Jorge «Colo» Rizzotti planteó la necesidad de revertir con carácter de extrema urgencia el arbitrario criterio de distribución de subsidios al transporte que la Nación implementa “de frente a los intereses del AMBA y de espaldas al bienestar del resto de los argentinos”.

En este sentido, Rizzotti dijo que el esquema de subsidio definido por la Nación está dominado por un “marcado desequilibrio” entre los recursos que otorga al área metropolitana y lo que distribuye entre el resto del país, configurando una relación 9 a 1, “esto es por cada $9 asignados al AMBA, $1 se distribuye entre 23 provincias”, acotó.

El legislador nacional advirtió que la última vez que Jujuy recibió el subsidio nacional “fue el pasado 4 de junio” y recordó que “en el medio, se sucedieron reuniones en el ámbito de Ministerio de Trabajo de la Nación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y la cartera nacional de Transporte, en cuyo marco la Nación asumió el compromiso de enviar la porción correspondiente a los $8.000.000.000 que hace un mes se anunció para el transporte del interior y que debió llegar en julio, lo que a la fecha no ocurrió”.

“Para empeorar la situación, a hoy no hay fecha ni monto confirmado para ninguna provincia. A todo esto, la Nación decidió modificar el criterio de distribución de esos dineros, lo cual todavía no fue formalizado y, por lo tanto, las provincias no pueden saber cuánto recibirán”, prosiguió, y agregó que “días atrás, la Nación anunció que enviaría $400.000.000 más, por una distribución de $15.000 por persona, según compromiso asumido entre febrero y marzo de este año”.

Rizzotti observó que el cuestionado esquema de distribución “tiene varias falencias y de hecho no son pocas las provincias que experimentan problemas con el subsidio, pero al margen de ello, el dinero en definitiva no llegó”.