“JUJUY ESTÁ ENCAMINADO A UN FUTURO DISTINTO Y LA GENTE QUIERE PRESERVAR ESO”, AFIRMÓ EL DOCTOR GUTIÉRREZ

Tras asistir a la inauguración de una base del SAME y de una sala de Rayos X en el Hospital “Nuestra Señora del Rosario” de Abra Pampa, el candidato a diputado provincial del Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez, sostuvo que “Jujuy está encaminado a un futuro distinto y la gente quiere preservar eso”.

“Se vota la continuidad de una provincia que mira hacia el futuro, que quiere consolidar lo que se está haciendo”, definió sobre la importancia de la elección del 27 de junio.

“Hay mucha gente que ve que el Gobierno hace mucho, que cumple con lo que promete y si bien no es que todo está perfecto, Jujuy está encaminado a un futuro distinto y la gente quiere preservar eso”, explicó.

Por otro lado, señaló que el balance de la campaña electoral es muy bueno y confió que “me siento muy agradecido del cariño que recibo en cada lugar a que llego y del mucho aliento que los jujeños me dan en cada rincón de la provincia. Trato de ingresar a la política con los mismos valores que tengo de toda mi vida y adónde voy me piden que mantenga el mismo perfil, que no nos olvidemos de la gente y que mantengamos los pies sobre la tierra”.

En cuanto a los cuidados que hay que tener el día del comicio, Gutiérrez pidió a los votantes cumplir con las indicaciones: “hay un plan sanitario que se ha hecho con el Tribunal Electoral en conjunto con el Ministerio de Salud para tratar de garantizar lo más posible las condiciones sanitarias y las medidas de bioseguridad”, indicó para precisar que aquellas que son personas con COVID activo o que están en aislamiento por ser contactos estrechos no pueden abandonar sus domicilios y después podrán justificar la no emisión del voto.

También solicitó que se respeten estrictamente las medidas de distanciamiento de un metro en las filas para emitir el sufragio, el uso del barbijo, sanitizar bien las manos y no concurrir acompañados innecesariamente. “En este caso, conviene ir solo para evitar que haya demasiada gente, salvo aquellas personas que necesitan ir acompañadas”, puntualizó.

Por su parte, la candidata a diputada provincial Gabriela Burgos destacó que la base del SAME y la Sala de Rayos X inauguradas en Abra Pampa “tienen que ver con la política de descentralización de la salud que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, que se profundizó como consecuencia de la pandemia, con equipamiento para la atención en todas las regiones que fueron olvidadas durante décadas y décadas”.

“Esto significa trabajo, compromiso, estar presente y tener conciencia real de lo que significa la salud para cada uno de los jujeños y jujeñas, por más lejos que estén de los centros urbanos”, dijo Burgos para citar los equipamientos en los hospitales de La Quiaca, en Susques, en Perico y en el “San Roque”.

Además, remarcó la planificación para construir un nuevo hospital en la ciudad de Libertador, cuya licitación ya está en marcha.

“Tenemos un gobierno presente y un gobierno que sabe que quedan muchas cosas por hacer y estamos comprometidos en continuar por este camino”, añadió Burgos.

En otro orden, la candidata destacó las transformaciones impulsadas en Jujuy por el gobierno de Gerardo Morales y subrayó que la nuestra es la única provincia del país que produce Cannabis Medicinal. También se refirió al proyecto de aprovechamiento del Cannabis para la producción de cáñamo con destino a la industria textil. “Esto nos posiciona en otra faceta pero principalmente robustece la idea que tenemos un gobernador que no tiene solo una visión cortoplacista sino que además del día a día, trabaja en un Jujuy productivo y en un Jujuy del futuro”, afirmó.