Habrá cortes y restricciones en el tránsito por el Año Nuevo Chino en Jujuy

En el marco de los preparativos de la celebración del Año Nuevo Chino en Jujuy, se implementarán restricciones desde el viernes 27 de febrero.

El próximo sábado 28 de febrero, desde las 17 horas, la explanada de la Casa de Gobierno de Jujuy y la Plaza España será escenario de una nueva edición de la celebración del Año Nuevo Chino en Jujuy, una propuesta cultural que ya se consolidó como uno de los eventos destacados del calendario provincial que invita a vivir una experiencia de encuentro entre culturas.

En el marco de los preparativos, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que se implementarán restricciones vehiculares en el sector céntrico.

Restricción total del tránsito vehicular en calle Sarmiento, entre Belgrano e Independencia.

Restricción total del tránsito vehicular en calle San Martín, entre Otero y Cgo. Gorriti.

Las restricciones regirán desde las 22 horas del viernes 27 de febrero y se extenderán hasta el 1° de marzo.

Desde el municipio solicitaron a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal dispuesto para el ordenamiento del tránsito.