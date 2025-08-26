Formación en violencia de género inició en Pampa Blanca

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y prevención de la violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de garantizar un Estado presente, responsable y capaz de dar respuestas integrales ante las desigualdades y las situaciones de violencia.

En este sentido desde el Consejo Provincial de Mujeres se considera que la formación continua en género es un pilar fundamental para transformar las instituciones y garantizar derechos. Así se reafirma la importancia de llevar la Ley Micaela a todos los rincones de la provincia, trabajando junto a los municipios y comisiones municipales para fortalecer las redes locales y avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.

Estuvo en la jornada la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Serpa.