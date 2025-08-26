Reflejo Jujuy – Formación en violencia de género inició en Pampa Blanca

Formación en violencia de género inició en Pampa Blanca

Ago 26, 2025 Locales 0

Participan más de 50 trabajadores y trabajadoras de la salud, docentes, representantes de áreas deportivas y de seguridad, vecinos, vecinas y miembros de organizaciones sociales.

Formación en violencia de género inició en Pampa Blanca

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades dio inicio a la formación en Ley Micaela en el marco de la Normativa Nº 27.499, en la localidad de Pampa Blanca para la prevención de la violencia de género.

El encuentro se desarrolló en el SUM municipal y contó con la presencia de la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, quien encabezó la apertura de la jornada junto al Intendente de Pampa Blanca, Bruno Monzón, reafirmando el compromiso de las instituciones locales en la construcción de un municipio libre de violencias.

Ley Micaela en Pampa Blanca

Durante la jornada participaron activamente más de 50 trabajadores de la salud, docentes, representantes de áreas deportivas y de seguridad, vecinos, vecinas y miembros de organizaciones sociales, quienes recibieron herramientas conceptuales y prácticas para incorporar la perspectiva de género en sus espacios de trabajo y en la vida comunitaria.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y prevención de la violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de garantizar un Estado presente, responsable y capaz de dar respuestas integrales ante las desigualdades y las situaciones de violencia.

Formación en violencia de género inició en Pampa Blanca

En este sentido desde el Consejo Provincial de Mujeres se considera que la formación continua en género es un pilar fundamental para transformar las instituciones y garantizar derechos. Así se reafirma la importancia de llevar la Ley Micaela a todos los rincones de la provincia, trabajando junto a los municipios y comisiones municipales para fortalecer las redes locales y avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.

Estuvo en la jornada la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Serpa.

