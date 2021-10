“EL JUSTICIALISMO Y LA IZQUIERDA HOY SON LO MISMO Y SE QUEDARON EN EL TIEMPO

Miguel Morales, reconocido dirigente peronista y referente de la Organización Internacional de Técnicos (OITEC), advirtió que el justicialismo “es hoy lo más parecido que hay a la izquierda” y argumentó tal apreciación señalando que “simplemente se limita al reclamo y la crítica, mientras afirma ser distinto, pero en nada aporta”.



Sostuvo que el trabajo del gobernador Gerardo Morales “es inalcanzable” y observó que “el justicialismo no está a la altura de la circunstancias, al igual que los otros partidos de oposición”.

“Con la pandemia todo el mundo se reinventó, salvo la oposición que se convirtió en un callo más duro y doloroso de lo que ya era antes”, resaltó y agregó que el justicialismo jujeño “no se dio cuenta que las cosas cambiaron y sigue planteando las mismas ideas de hace más de 10 años, totalmente atrasado en el tiempo”.

Asimismo, planteó la necesidad imperiosa de “revertir una situación económica, social y cultural sumamente compleja”, resultante de un modelo sustentado en el clientelismo y el populismo, que se patentiza en “aquellos jóvenes de entre 20 y 22 años que nunca vieron trabajar a sus padres y no tienen posibilidad de crecimiento” y advirtió que “ello a su vez derivó en la pérdida de la esperanza, el respeto, la confianza y la vocación de esfuerzo”.

Tras pronunciarse a favor de “cambiar el modelo de planes sociales para abrir una nueva expectativa”, Morales dijo que a tal efecto “se está instalando en Jujuy una infraestructura estratégica de gran importancia que abrirá las puertas a las oportunidades de desarrollo”, a partir de la generación de energía solar con Cauchari, el cultivo de cannabis con fines medicinales, la producción de litio y la fabricación de baterías de litio, las zonas francas y la construcción de 258 edificios educativos nuevos.

Afirmó que el panorama provincial “sería mejor con una sintonía entre lo que ocurre en Jujuy y lo que debería pasa con el gobierno nacional que, lamentablemente, no acompaña el proceso virtuoso que impulsa la gestión de Gerardo Morales”.