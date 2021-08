“Hacemos un llamado a mamás, papás y adultos responsables de chicos de estas edades con enfermedades de base para que cumplan con la vacunación que cuida y protege en particular de las nuevas cepas de Covid-19 que se dirigen a no vacunados en forma completa y no vacunados directamente”, resaltó Meyer, agregando que “la vacuna Moderna no muestra efectos adversos y en todo caso, en situación de pandemia, debemos poner en la balanza la posibilidad de enfermedad por Covid-19 frente a mínimas manifestaciones que pueden ocurrir en algunos casos como fiebre, dolor de cabeza o cuadros gastrointestinales por uno o dos días como máximo. La vacuna cierra las puertas de nuestra casa al virus”.