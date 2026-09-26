Reflejo Jujuy – Asesinó a su mujer, se escapó de la cárcel y estuvo más de 20 años escondido en la selva: volvió para pedir su libertad y la Justicia se la dio

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Asesinó a su mujer, se escapó de la cárcel y estuvo más de 20 años escondido en la selva: volvió para pedir su libertad y la Justicia se la dio

Sep 26, 2026 Policiales 0

Ramón Ángel Abregú asesinó a su pareja embarazada de cuatro balazos en la ciudad fueguina de Río Grande en enero de 2000. En septiembre de ese mismo año, fue condenado a 20 años de prisión.

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Sin embargo, pocos meses después de comenzar a cumplir la pena, se fugó y permaneció desaparecido hasta octubre de 2023, cuando se presentó ante la Justicia para solicitar su libertad. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego le concedió la liberación.

Por mayoría, el tribunal declaró extinguida por prescripción la acción penal en su contra y dispuso su sobreseimiento, ordenando además su inmediata liberación. Los jueces Sergio Diéguez, Javier Muchnik y María del Carmen Battaini votaron a favor de la medida, mientras que Ernesto Löffler se pronunció en minoría.

La resolución se basó en que, durante el lapso transcurrido entre la condena y la finalización de la condición de prófugo, no se registraron actos con capacidad legal para interrumpir el plazo de prescripción del caso. De este modo, la acción penal prescrita implicó la extinción del proceso, lo que permitió su liberación a pesar del tiempo mínimo que cumplió en prisión.

El homicidio ocurrió el 23 de enero de 2000, cuando Abregú ingresó a un consultorio de una clínica de Río Grande y le disparó cuatro veces a su esposa, quien estaba embarazada. En septiembre, fue declarado culpable de “homicidio simple en concurso ideal con aborto preterintencional en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización” y condenado a 20 años de cárcel.

A mediados de febrero de 2001, se fugó de la unidad penitenciaria en la que estaba detenido, logrando escapar hacia Chile oculto en un camión a través del Paso Fronterizo San Sebastián. Desde allí, ingresó nuevamente al país y se refugió en la zona noreste y este de la provincia de Salta.

Durante los 22 años de prófugo, Abregú se mantuvo oculto en la selva del Chaco salteño y logró regresar a Tierra del Fuego sin ser detectado por las autoridades. Cuando reapareció en 2023, acompañado por su abogado Alejandro De la Riva, solicitó su liberación alegando la prescripción de la acción penal. Según el abogado, su cliente atravesó furtivamente cuatro pasos fronterizos —dos argentinos y dos chilenos— sin portar documentación.

Abregú, de 73 años, se entregó en 2023 y reclamó su libertad bajo el argumento de que cumplió la pena durante el tiempo que permaneció prófugo. En primera instancia, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande consideró que la causa no estaba prescrita y que el condenado había cometido un nuevo delito al fugarse.

No obstante, en las últimas horas, la Justicia fueguina revocó esa postura, reconociendo la prescripción y ordenando la inmediata liberación de Abregú.

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