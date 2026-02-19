Alto acatamiento al paro nacional en la provincia: sin colectivos y con bancos cerrados en la capital jujeña

La medida de fuerza convocada a nivel nacional se siente con fuerza en San Salvador de Jujuy, donde el transporte urbano está completamente paralizado y las entidades bancarias permanecen cerradas. También se registra poca actividad comercial y escaso movimiento en el microcentro.

El paro general decretado para este jueves a nivel nacional registra un alto nivel de acatamiento en Jujuy, especialmente en la capital provincial, donde se observa una jornada con muy poca circulación de personas y escasa actividad.

Uno de los sectores más afectados es el transporte urbano, ya que todas las líneas de colectivos se plegaron a la medida, dejando sin servicio a miles de usuarios y limitando el movimiento hacia el microcentro.

En la misma línea, las entidades bancarias permanecen cerradas, con sucursales sin atención al público en el casco céntrico. Tal es el caso del banco Macro, así como otras entidades ubicadas en la zona comercial.

En cuanto al expendio de combustibles, el panorama es dispar: algunas estaciones de servicio abrieron con normalidad, mientras que otras decidieron adherirse al paro. Entre ellas, se encuentra cerrada la estación de bandera ubicada en la intersección de Güemes y La Madrid.

Respecto al comercio, durante las primeras horas de la mañana varios locales permanecían cerrados y se estima que la apertura dependerá de la posibilidad de los empleados de llegar a sus puestos laborales mediante transporte alternativo o particular.

Además, el paro de colectivos también impacta directamente en la llegada de vecinos desde distintos puntos de la provincia, lo que redujo notablemente el flujo habitual de compradores y personas que realizan trámites.

En el caso del Registro Civil, se confirmó que la atención se mantiene desde temprano, aunque con muy poca concurrencia, tanto de ciudadanos como de personal.