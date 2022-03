Víctor Rivera destacó el trabajo de Ricardo Gareca: “Los jugadores expresan su mejor versión”

El extécnico de Cienciano y campeón del fútbol peruano con la Universidad San Martín, se refirió a la reciente clasificación de la selección peruana al repechaje rumbo a Qatar 2022.

Víctor Rivera, técnico con gran trayectoria en el fútbol peruano, se refirió al trabajo de Ricardo en la selección peruana luego de reciente clasificación al repechaje rumbo a Qatar 2022. El ‘Chino’ también se refirió a Christian Cueva, a quien hizo debutar en la Universidad San Martín en el 2008, además de referirse al trabajo que tuvo en la sub20 a la par de el ‘Tigre’.

“Desde que llegó Ricardo tuvo palabras muy importantes que siempre las he destacado en los equipos en los que he estado porque sirve de motivación, que él confía mucho en el jugador peruano, desde lo técnico, lo físico y lo táctico. Lo ha demostrado formando un grupo unido y logrando que el jugador crea bastante en su palabra, ha hecho que los jugadores puedan expresar su mejor versión desde lo técnico y ha sido muy positivo”, comentó en entrevista con Radio Ovación.

Por otro lado, se refirió a cómo hizo debutar a ‘Aladino’. “Lo vimos entrenar, el profesor Lavalle lo había traído de un partido en Huamachuco que jugó la reserva de San Martín. Alberto Masías y Orlando hicieron un buen trabajo, pude verlo e invitarlo al primer equipo a entrenar, le vi las condiciones, esa habilidad para encarar permanentemente, ya de ahí lo que vino fue apoyarlo, darle la confianza, el grupo era bueno y pudo debutar en el fútbol profesional. Fue una virtud en ese momento y Christian lo supo aprovechar”, dijo.

Además, habló de su exquisita asistencia para Gianluca Lapadula en el 1-0 parcial de Perú sobre Paraguay en el estadio Nacional. “Para el primer gol es un pase a tres dedos con el balón en movimiento, algo muy difícil de ejecutar, esa jugada me parece magnífica”, comentó.

También se refirió a su trabajo en la Sub 20, en los años donde Gareca también dirigía a la selección mayor. “Cuando estábamos en la sub 20 estábamos en paralelo cuando empezó el proceso de Ricardo, y una de las charlas que teníamos con los jóvenes, Sergio Peña, Abram, Aquino, era que no pierdan esa ilusión de estar con el equipo de mayores. Ellos creían que lo iban a lograr y muchos fueron creciendo y han podido llegar a cumplir ese sueño”, señaló.

Finalmente, se refirió a su presente como entrenador, los objetivos que tiene y alguna oferta que tuvo en el camino. “Estamos a la espera todavía de encontrar un equipo afuera, en Centroamérica hemos tenido algún contacto. Siempre tengo la ilusión de volver a dirigir”.