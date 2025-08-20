Vandalizaron una heladería argentina en Barcelona por atender en español: «Este local es nuestro enemigo»

La heladería artesanal DellaOstia, abierta desde 2022 en España por un emprendedor argentino, sufrió un episodio de tensión y vandalismo tras lo que se interpretó como un caso de discriminación lingüística.

Situada en el número 128 de la calle Torrent de l’Olla, en el barrio de Gràcia de Barcelona, el local amaneció lleno de grafitis ofensivos y carteles que denunciaban una supuesta postura “antivalenciana” y catalanófoba.

El suceso estalló en plena Festa Major de Gràcia, una fiesta popular en Barcelona, cuando el concejal de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Guillerm Roma, y su pareja fueron a comprar helados.

Al dirigirse en catalán al empleado para pedir un postre, ella fue increpada y tildada de “maleducada” por su idioma.

La frase que mencionó el vendedor y que provocó el escándalo fue “por qué hablas así si estamos en el Reino de España». Roma expresó en un hilo de X que “la discriminación lingüística ha sido evidente. Se actuó con ganas de provocar”.

La denuncia digital de Roma, publicada el domingo 17 de agosto, se viralizó rápidamente, superando miles de interacciones. En la red social, el ataque fue interpretado por algunos como un “castigo” merecido al local, mientras otros lo calificaron como una acción lamentable que solo alimenta la confrontación.

Fil 1/3 ATENCIÓ: Avui la meva parella ha patit un cas de discriminació lingüística en plena Festa Major de Gràcia per parlar en català a un treballador de la geladeria ubicada al carrer Torrent de l’Olla 128-124 que s’anomena “Helados Dellaostia”. pic.twitter.com/J1rG9Zo1L7

— Guillem Roma (@gromabatlle) August 17, 2025

Qué consecuencias tuvo la heladería DEllaostia

Después del incómodo encuentro, la fachada del local fue vandalizada: pintaron insultos como “Feixistes de merda” («fascistas de mierda»); pegaron adhesivos que rezaban “este establecimiento no respeta el catalán” y “el turismo mata la ciudad”; y taparon parte del cartel del negocio.

Además, el perfil de Google Maps de la heladería sufrió una avalancha de reseñas negativas, con una drástica caída en su puntuación, que ahora ronda las 2,7 estrellas.

La denuncia del concejal también fue apoyada por el exlíder de la CUP (partido político Candidatura de Unidad Popular) Antonio Baños, que en la misma red social posteó: «Este local es nuestro enemigo. Hasta que cierre».

El argentino Leandro Rincón inauguró la heladeria Dellaostia en 2022. Foto: X Guillerm Roma

No es la primera vez que DellaOstia, fundada por el emprendedor argentino Leandro Rincón, se ve inmersa en controversias de contenido lingüístico. Otros clientes y usuarios ya habían reportado previamente problemas con el idioma en comentarios digitales.

Algunos de estos fueron respondidos desde el establecimiento con mensajes contestatarios, como recordar que «Cataluña tiene dos idiomas oficiales» o incluso calificativos como “necia” o “violenta” hacia quienes pedían atención en catalán.

Por su parte, el community manager del local intentó contener el impacto respondiendo a los comentarios negativos. Con réplicas rápidas y explicaciones, buscó defender la imagen de la heladería y frenar el deterioro de su reputación digital.

El día después

A pesar del impacto, el local abrió el martes en su horario habitual procurando regresar a la normalidad. Todavía no hicieron declaraciones públicas sobre lo sucedido, solo siguieron publicando las promociones disponibles por su tercer aniversario.

Por su parte, Guillem Roma presentó un reclamo formal al gobierno de Cataluña para activar los canales institucionales en pos de esclarecer los hechos y visibilizar casos de catalanofobia en el ámbito comercial.