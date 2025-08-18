Una nueva encuesta ya preguntó por la reelección de Javier Milei: salió 37,9% a 58,1%

Aunque Javier Milei aún no llegó ni a la mitad de su Primer Tiempo como Presidente, ya avisó que necesitará otro partido completo para imponer su modelo. Una nueva encuesta preguntó para esa hipotética reelección 2027 y si bien predominó el rechazo, no fue un mal resultado para el libertario.

El estudio lo hizo Zuban Córdoba, la consultora que dirigen los analistas Paola Zuban y Gustavo Córdoba. Es una de las encuestadoras con informes más críticos del Gobierno nacional.

Entre el 8 y el 11 hicieron un relevamiento de 2.000 casos en todo el país, y presentaron los resultados con +/- 2,19% de margen de error.

En cuanto al capítulo electoral, también preguntaron por los comicios legislativos nacionales de octubre. Y en la lectura para el oficialismo se da el caso inverso al de la reelección: si bien La Libertad Avanza figura arriba de Fuerza Patria (el PJ unido), lo hacen por un margen menor al de otros estudios.

Caen los números del Gobierno

El informe de Zuban Córdoba también trae datos generales de coyuntura. Y aquí sí hay coincidencia con otros sondeos que muestran una baja en los números del Gobierno.

El presidente Javier Milei junto a sus ministros durante una reunión de Gabinete.

¿Ejemplos? Cuando consultan por la «dirección del país» desde que asumió Milei, tienen la peor combinación de la serie: 56,1% elige «incorrecta» y 38,9% «correcta» (5% no sabe).

Cifras similares aparecen en la evaluación de la gestión nacional: el 41,8% aprueba y el 51,8% desaprueba (0,4% no sabe).

Los comicios de octubre y la reelección

Como se anticipó, el informe trae dos cuadros electorales bien diferentes. Uno para ya, las legislativas nacionales del 26 de octubre, y otro pensando en el 2027. Y cada resultado amerita un análisis particular.

En cuanto a los comicios intermedios de este año, La Libertad Avanza + el PRO figuran al frente, pero por una ventaja mínima sobre Fuerza Patria (peronismo + kirchnerismo). Es una brecha dentro del margen de error, por lo que hay que hablar de empate técnico: 38,6% a 37,9%.

Máximo, Massa y Cristina, referentes clave de Fuerza Patria.

Debajo, completa el podio el armado de los gobernadores, un nuevo intento de centro moderado que tendrá algunas pruebas locales en octubre. Aquí lo identifican como Grito Federal / Provincias Unidas y saca 8,3%. Luego quedan: Frente de Izquierda 3,1%, Otro 4,9% y No sabe 7,2%.

«Hace pocos días Milei afirmó que él va a ser reelecto como Presidente. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta idea?», plantea Zuban Córdoba de cara a 2027.

Y si bien ganó el rechazo, con el 58,1%, los que sí apoyan un bis llegan a 37,9%, un número aceptable para un escenario tan polarizado y agrietado como el actual. En este caso, apenas el 4% no sabe.