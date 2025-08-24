Una joven se casó y su abuelo de 101 años cumplió una promesa que le había hecho cuando era niña: «Un hombre de palabra»

Un hombre de 101 años asistió al casamiento de su nieta, en Estados Unidos, y cumplió una promesa que le había hecho cuando era niña. La anécdota, revelada por la mujer a través de las redes, cautivó a miles de personas.

El hecho particular ocurrió en agosto de 2024 en una iglesia del estado de Carolina del Norte, según información de la cuenta de TikTok @alatorree96.

La dueña de este perfil de la plataforma social se llama Amanda y es una joven ciudadana estadounidense de 28 años, de acuerdo con su biografía.

El 25 de julio de este año, Amanda hizo un emotivo posteo acerca de una historia familiar que involucra a uno de sus seres queridos.

Una propuesta que su abuelo se comprometió a cumplir

Según su relato, cuando ella era chica soñaba con entrar de grande a su boda acompañada de su abuelo y luego caminar con él a lo largo del pasillo hasta el altar.

«Abuelo, cuando sea grande, quiero casarme y que me lleves al altar. ¿Podrías además bailar el primer vals conmigo?», le pidió su nieta. En ese momento, el hombre aceptó la propuesta.

Los años transcurrieron, Amanda alcanzó la adultez y se puso en pareja con un joven. En noviembre de 2023, se comprometió con su novio.

«Cuando sea grande, quiero casarme y que me lleves al altar», le pidió a su abuelo. Foto: TikTok @alatorree96.

Unos meses antes del casamiento, que se celebraría en agosto de 2024, la joven le recordó a su abuelo la promesa. En aquel instante, el hombre confirmó que iba a cumplir con su palabra.

Sin embargo, a pesar de su afirmación, tenía miedo de no poder lograrlo por su avanzada edad. «Realmente no sé si lo voy a conseguir. Espero que pueda caminar», pensó al respecto.

Un emotivo día: «El momento más especial de todos»

Afortunadamente, el adulto centenario concretó su promesa. El 31 de agosto de 2024, Amanda ingresó al recinto de la iglesia en compañía de su querido abuelo.

La entrada a la iglesia de la joven junto a su abuelo. Foto: TikTok @alatorree96.

«Caminamos juntos por el pasillo y a él se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue el momento más especial de todos, nunca me había sentido tan querida», dijo la estadounidense en su publicación de TikTok. A su vez, la joven aclaró que también bailó con su abuelo, tomando los recaudos necesarios, dadas las circunstancias.

El posteo de Amanda se volvió viral: fue visto más de 415 mil veces. «Mi abuelo cumplirá 102 años en octubre. No parece tener esa edad. Somos muy afortunados (como familia) de tenerlo con nosotros», aseveró el 8 de agosto de este año en TikTok.

Por otro lado, en una reciente entrevista con un medio local, la joven volvió a elogiar a su ser querido: lo descubrió como la persona «más inteligente» y «humilde» que conoció.

El hombre bailó con su nieta. Foto: TikTok @alatorree96.

«Lo que más me gusta de mi relación con mi abuelo es cómo me ayudó a criarme desde que era bebé hasta ahora. Siempre estuvo muy presente en mi vida y fue como un padre para mí. Me enseñó muchísimas habilidades para la vida que conservo y uso a diario», declaró a la revista Newsweek.

«Siempre fue un hombre de palabra. Siempre estuvo conmigo, pasara lo que pasara, y sabía que él iba a cumplir su promesa mientras pudiera», acotó Amanda en conversación con el mismo medio.