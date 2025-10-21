Un muerto y varios heridos tras el paso de un tornado que afectó el norte de París

Un tornado causó este lunes la muerte de una persona y varios heridos en la localidad de Ermont, en el Valle del Oise, en el norte de Francia.

Las autoridades informaron también la presencia de al menos cuatro heridos durante el vendaval, en el que se produjeron diversos desperfectos: se arrancaron tejados de casas y se derrumbaron grúas.

Para hacer frente a los daños causados por los fuertes vientos, las autoridades movilizaron un despliegue especial de bomberos, policías y personal médico en Ermont, que encuentra a unos 17 kilómetros del centro de París y tiene alrededor de 28.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más importantes del Valle del Oise.

El fenómeno meteorológico afectó también a otras localidades de la zona, como Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville, donde también hubo daños materiales.

Los daños materiales luego del paso del tornado en el norte de Francia.

Las autoridades abrieron un centro de operaciones departamental en la prefectura de Valle del Oise para coordinar las operaciones de seguridad y rescate.

Según las mediciones, las ráfagas de viento alcanzaron los 200km/h. Los impresionantes videos que rápidamente se viralizaron muestran las voladuras de techos, antenas y mampostería esparcida por la calle.

Las ráfagas derribaron también tres grúas, arrancaron techos y tumbaron varios árboles. En total, 80 bomberos, 50 policías y 20 miembros del SAMU (servicio médico de emergencias) participan de las tareas de rescate y limpieza.

“Se trata de un episodio de vientos violentos que ya ha concluido”, comunicaron las autoridades.

La caída de una antena luego del paso de un tornado en Francia.

Según la prensa francesa, una de las grúas destruidas se desplomó sobre el instituto médico-educativo Clos-Fleuri en Ermont.

“Una tromba acaba de pasar a la altura del hospital y del sector Luat. Todos los servicios de emergencia y la policía están desplegados”, informó la municipalidad de Eaubonne en redes sociales.

El ayuntamiento activó un centro de crisis y las autoridades municipales, junto con la policía y el hospital, monitorean la situación.

Según el historial nacional, el último tornado con víctimas mortales en Francia había ocurrido en agosto de 2008, en Hautmont, donde fallecieron tres personas y más de una decena resultaron gravemente heridas.