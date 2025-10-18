Un exministro del kirchnerismo compra una bodega top en Mendoza

Las ventas de vinos en el mercado interno atraviesan un momento complicado, con una caída del 3,5% en el acumulado del año hasta agosto respecto de 2024, según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). A eso se suma la baja del consumo per cápita (un 18% menos en agosto) por los cambios de hábitos y el menor poder adquisitivo. Este contexto está haciendo que varias bodegas cuelguen el cartel de venta.

Uno de los que prefirió dar un paso al costado en el negocio bodeguero es el empresario belga John Du Monceau, radicado en Francia: vendió el paquete mayoritario de la bodega Atamisque para concentrar sus negocios en el desarrollo de tres countries vitivinícolas en las localidades mendocinas de La Carrera y San José, en el Valle de Uco.

El nuevo accionista de Atamisque es Matías Lammens, actual diputado de la Ciudad de Buenos Aires, exministro de Turismo y Deporte de Alberto Fernández y expresidente del club San Lorenzo. «La compra la hizo a través de una empresa distribuidora de vinos de su propiedad» (denominada Ñuke Mapu), según confirmó a Clarín una fuente cercana de la empresa.

El fundador de la empresa no se desprende de todos los negocios en la provincia. Du Monceau seguirá con acciones en la bodega y concentrando sus negocios en el desarrollo de tres barrios del emprendimiento Tierras de Atamisque, junto al mendocino Matías Gómez Saá, también propietario de Estancia La Alejandra.

Además de los tres countries en Tupungato, uno de los lugares más bonitos de Mendoza y donde se elaboran grandes vinos, Du Monceau, su yerno Jean Etienne Beaune y Gómez Saá, administran una cancha de golf, el restaurante Rincón Atamisque, un club ecuestre y una pequeña bodega en La Carrera, a unos 1.800 metros de altura, donde se produce el vino Tierras de Atamisque, de mayor altura de Argentina.

El modelo de negocios de Atamisque viene cambiando en los últimos años. El grupo inversor belga francés ha sido un gran desarrollador del enoturismo en el Valle de Uco, con dos restaurantes, lodges, criadero de truchas, cancha de golf y el desarrollo inmobiliario, todo en el municipio de Tupungato.

Este sábado, se realiza la reapertura del restaurante Rincón de Atamisque, en el pintoresco pueblo de San José, a un costado de la ruta provincial 86, en el camino de Los Cerrillos, Valle de Uco.

Atamisque se fundó en 2005 en San José, Tupungato, la localidad de entrada al Valle de Uco. Su primera cosecha fue el 2007 y sus vinos se exportan a 35 país.

La primera inversión fue la bodega en la finca que está a 1.300 metros del nivel del mar y tiene 700 hectáreas, con 125 hectáreas de viñedo propio. Los suelos son de tipo aluvial, por su cercanía con el Cordón del Plata.

La otra inversión del grupo está en el paraje de La Carrera, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, con Estancia Atamisque, un country club de montaña, con vistas al volcán Tupungato y el Cerro Plata. La propiedad cuenta con casi 140 hectáreas de terreno que van desde la ruta 89 hasta las Sierras de la Cuchilla del Mesón.

