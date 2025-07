Tras la citación de 90 militares, Milani desafía al fiscal del caso Nisman: «Es un impresentable, espero que me llame»

En medio de la polémica y el debate sobre la decisión de la Justicia de avanzar en la citación de 90 militares del área de Inteligencia y más de 200 miembros identificados como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el marco de la causa por la muerte de Alberto Nisman, el exjefe de Ejército César Milani desafió al fiscal y dijo que se trata de una «farsa y circo».

«Todos los años, con el aniversario de la AMIA o la muerte de Nisman, vuelven sobre el mismo tema. Este impresentable fiscal, recibiendo órdenes de poderes que operan atrás, está tratando de mantener la causa de Nisman con alfileres», dijo Milani en una entrevista con Radio 10.

En ese sentido, Milani calificó de «farsa y circo» las citaciones que dispuso Eduardo Taiano y dijo que espera que lo llamen a él también. “Cuando termine esta farsa y este circo, espero que me llamen. No hay nadie en el sistema de Inteligencia, hay gente que ni siquiera conocía a Nisman”, destacó.

Para el exjefe del Ejército el fiscal busca «que la opinión pública crea que van a encontrar algo ahí», y repitió su teoría de que «Nisman se suicidó por su ineptitud, sus vínculos bastante extraños con gente como Stiuso, todo lo que lo rodeaba a él. Por eso se mató».

Como informó Clarín, las primeras citaciones comenzarán a llegar durante la primera semana de agosto, apenas termine la feria judicial.

Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015.

La mayoría de los militares citados sigue en actividad, e incluso muchos de ellos continúan en el área de Inteligencia, confirmaron a la justicia desde el Ministerio de Defensa.

El nuevo impulso de la causa y las citaciones dispuestas por Taiano son la respuesta a los nuevos datos que llegaron a la fiscalía tras la orden del gobierno de Milei de desclasificar los archivos secretos de todas las fuerzas de seguridad sobre el caso Nisman.

La hipótesis de la fiscalía es que el asesinato de Nisman se planeó y ejecutó desde algún sector de los servicios de inteligencia, en ese momento en guerra entre las fuertes internas de la SIDE tras la expulsión del jefe de agentes Antonio Stiuso y, a su vez, la inteligencia paralela del Ejército que conducía Milani y a la que Cristina Kirchner puso en la práctica al frente del sistema de inteligencia nacional.

Sin embargo, Milani insistió este sábado que «no hay hipótesis, no hay línea de argumentación, no hay indicios, no hay absolutamente nada de que personal de Inteligencia haya tenido algo que ver».

Y siguió contra el fiscal: «No hay nada, todo fabricado por Taiano y los fiscales y asesores que tienen ahí, que le está pagando el Estado argentino. Caraduras y mentirosos».