Trabajadores rurales indígenas se bajaron del Malón de la Paz y buscan restablecer el dialogo con el Gobierno Provincial

Rafael Suárez, presidente de la Marcha Patriótica Evocativa de Humahuaca, explicó que la decisión de los miembros de la institución de separarse del Malón de la Paz fue por “la politización del reclamo” y la “intromisión de personas vinculadas al Gobierno Nacional”, desvirtuando la legítima inquietud de las comunidades indígenas.

El gaucho de origen indígena, explicó que en pleno viaje iniciado el pasado en 25 de julio en La Quiaca, acordaron “no continuar” al advertir que “dentro de la mesa indígena había gente que responde la Nación” y que “al no ver con buenos ojos esa situación nos separamos”.

“Los 90 gauchos de la Marcha Patriótica tomamos la decisión para no manchar la memoria de los gauchos héroes de la independencia y de los que participaron en el primer Malón de la Paz en 1946, por eso nos hicimos un lado”, subrayó el presidente de la institución durante una ronda de prensa realizada en el monumento al General Manuel Arias junto a casi un centenar de miembros de la Marcha Patriótica Evocativa.

Suárez remarcó que “se trata de una lucha que no es sincera debido a sus tintes políticos” por lo que acordaron “continuar la lucha de otra manera”. Con ese objetivo, concertaron elevar una nota al gobernador Gerardo Morales y restablecer las instancias de diálogo, a fin de gestionar soluciones que den cierre al diferendo. En ese sentido, dijo que “es el momento de coordinar el diálogo para solucionar los problemas de las comunidades”, relacionados, principalmente, con la posesión de la tierra y el trabajo agrícola y ganadero de los pequeños productores.

“Queremos retomar el diálogo con el gobierno para solucionar los problemas de los hermanos que estamos en esta lucha que se ensució para las comunidades indígenas y se fue para la parte política”, enfatizó Suárez y recordó que la marcha Patriótica Evocativa de Humahuaca “no acompañó los cortes y piquetes sobre las rutas como método de protesta”.

En la institución que encabeza Suárez, están representados pequeños emprendedores y trabajadores agrícolas, miembros del movimiento gaucho indígena de localidades como Volcán, Humahuaca, Palca de Aparzo, Casa Grande, Chorrillo, El Carmen, Los Blancos, en la Capital entre otros.

“Somos gente que trabajamos para solucionar nuestros problemas. Queremos activar la matriz productiva de los pequeños agricultores y trabajadores rurales para tener un mercado poder vivir de nuestra producción”, concluyó Rafael Suárez.